Растить картошку - себе в убыток: аналитик назвал самые выгодные культуры для дачи в 2026 году

Эксперты посчитали себестоимость выращенных в огороде овощей, но дачники не согласны

По данным аналитиков, большинство дачных овощей выращивать невыгодно, однако есть культуры, которые окупаются в десятки раз. РИА Новости со ссылкой на аналитика Олега Абелева сообщает, что за сезон дачники вкладывают в участок от 16 до 50 тысяч рублей, а конечная выгода зависит от того, что именно выращивается. Например, зелень окупается в сотню раз: пакетик семян за 30 рублей даёт урожай, который в магазине обошелся бы в тысячи рублей. Но есть и убыточные культуры.

Однако самый спорный момент в расчётах — труд. Даже если считать по минимальной ставке (250 рублей в час), то любая работа в саду будет убыточной, поскольку дачники тратят на нее сотни часов.

Эксперт подчеркнул, что для большей части огородников дача — это увлечение, а не бизнес, и проведенное на грядках время не измеряется деньгами.

Что выгодно сажать на даче

Культуры, которые приносят реальную экономию, — это в первую очередь зелень. Укроп, петрушка, салат и базилик требуют минимум места и ухода, но дают урожай, за который при покупке в магазине пришлось отдать бы не одну тысячу. Огурцы и помидоры тоже оправдывают вложения, хотя и не так впечатляюще - в 5-10 раз. В то же время картофель, лук и морковь дешевле покупать — их выращивание на маленьком участке неконкурентоспособно.

Огород - хобби и здоровый образ жизни

Финансовая арифметика не отражает главного: дача — это удовольствие, здоровье и качество продуктов. Многие садоводы готовы вкладывать время и силы, не ожидая денежной отдачи.

Мнения дачников:

«Для меня работа на даче — удовольствие. Если выбирать между лежанием на диване и огородом, выберу огород, несмотря на все ваши подсчёты». «Если заменить занятия в фитнес-клубах на труд в огороде, экономия средств несомненна, а результат очевиден — развитие всех групп мышц, свежий воздух и натуральные продукты, которых сейчас нигде не купишь». «Не все сажают овощи, но хотя бы пара ягодных кустов есть, думаю, у всех. Смородина, например, неприхотлива, уход за ней отнимает от силы пару часов в год на один куст. А сравните с ценами на смородину в магазине!»

Вывод

Экономический расчёт показывает, что выгоднее всего на даче выращивать зелень, а картофель и корнеплоды покупать. Однако для большинства дачников огород — это не способ сэкономить, а образ жизни, источник здоровья и удовольствия, который деньгами не измеришь. И даже если финансовая выгода сомнительна, качество своего урожая и радость от труда остаются бесценными.

Ранее Городовой рассказал, какие сидераты посадить в сентябре.