Осень заходит в столицы: чего ждать от погоды в Москве и Петербурге

В Петербурге метеорологическая осень уже началась, а Москва сопротивляется.

Календарь показывает сентябрь, но синоптики не верят датчику на стене. Для них осень наступает только тогда, когда на улице стабильно холодает. Это и называют метеорологической осенью.

Что вообще такое «метеоосень»?

Это не просто 1 сентября. Метеорологи считают, что осень началась, когда среднесуточная температура опускается ниже +15 градусов и держится на этом уровне пять дней подряд.

То есть если днём +18, а ночью +8 — в среднем получается около +13. Это уже осенние показатели, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Москва: осень на пороге, но есть нюанс

В столице похолодало ощутимо. В воскресенье средняя температура за сутки на метеостанции ВДНХ составила всего +10,9°. Казалось бы, пора объявлять старт осени.

Но есть одно «но». В среду в Москву может вернуться краткосрочное тепло. Если воздух прогреется выше нормы, отсчет осенних дней сбросится. Так что пока ждем и не спешим прятать легкие куртки.

Санкт-Петербург: здесь всё уже решено

В Петербурге погода менее сомневающаяся. У нас похолодание зарядило еще 4 сентября. Средняя температура застряла на отметке +11…+12 градусов. Это гораздо ниже нормы для начала сентября.

Практически нет сомнений, что в Петербурге метеорологическая осень стартовала 4 числа. Синоптикам осталось только дождаться данных за пару дней, чтобы оформить это официально.

Чего ждать дальше?

Приход метеорологической осени — это не приговор. Он не означает, что завтра зарядят дожди.

Обычно за первым похолоданием следует «бабье лето». Так что у жителей обеих столиц еще будет шанс погулять по сухим паркам в легкой одежде и поймать последнее теплое солнце этого года.

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