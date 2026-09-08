Кабачки не раздаю, а крошу в котлеты — быстрые, низкокалорийные и очень простые, на ура улетают

Рецепт котлет из кабачка и мяса птицы

Осенью самое время добавлять кабачки в котлеты. Это простой способ использовать овощ, который практически не меняет вкуса мяса, но делает котлеты невероятно сочными и нежными, не позволяя им пересыхать. Идеальное сочетание - кабачок и мясо птицы. Готовить котлеты можно как на сковороде, так и запекая в духовке.

Котлеты из курицы с кабачком

Куриное филе — мясо нежирное, котлеты из него часто получаются суховатыми. Кабачок придает фаршу сочность и нежность.

Для приготовления возьмите 500 граммов куриного фарша, измельчите одну небольшую луковицу, добавьте 300–400 граммов тертого на крупной терке кабачка, одно яйцо, пару столовых ложек муки или сухарей для панировки. Все тщательно перемешайте. Сделайте небольшие котлетки. Разогрейте на сковороде масло, выложите котлеты и обжарьте их до золотистой корочки, примерно по 5 минут с обеих сторон. Альтернативный вариант — запечь котлеты. Духовку разогрейте до 190C, выпекайте 20–25 минут.



Приготовить котлеты по этому рецепту можно и из филе индейки. В процессе можно поэкспериментировать.

Как разнообразить вкус

Базовые рецепты легко адаптировать под свои предпочтения. В куриный фарш отлично впишутся паприка, сушеный чеснок, свежая зелень. Для индейки хороши мускатный орех и тимьян. Чтобы котлеты получились еще более нежными, добавьте 1-2 ст. ложки сметаны или несладкого йогурта. А 50 граммов тертого твердого сыра придадут им аппетитную корочку и дополнительный аромат.

Одна из читательниц под постом NEWS.ru поделилась своим открытием:

«Вместо сыра или сметаны я всегда добавляю творожный сыр, получается очень вкусно».

Другая добавила:

"Летом всегда готовлю мясные котлеты с кабачком, но обязательно очищаю кожицу! Даже у молодого кабачка кожица "не растворяется" в котлетном фарше, а чувствуется при еде. Если жаль кожицу от кабачка выкинуть, то её можно приготовить отдельно, добавив в какое-нибудь овощное рагу, или в сковороду положить между котлетами".

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