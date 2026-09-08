7 сериалов, которые затягивают сразу — включите первую серию, и остановиться уже сложно

Сериалы, которые заинтересуют с первой серии

Встречаются сериалы, которые захватывают с первых кадров. Иногда для этого достаточно одного взгляда героя, идеи или сюжета. Блогер link1pc на сайте overclockers.ru сделал подборку из семи сериалов, которые цепляют уже с первой серии.

Острые козырьки (Peaky Blinders, 2013) 18+

Сериал показывает британский Бирмингем после Первой мировой войны. Главным героем является Томас Шелби, который с первых секунд в кадре захватывает ваше внимание. Он не показывает свою силу, а также не пытается говорить пафосные речи. Во взгляде героя можно увидеть человека, который привык все контролировать.

Сериал не охватывает всю историю того времени, однако он показывает подпольное дело, семью Шелби. Отдельно стоит отметить костюмы, саундтреки и режиссуру. Грязный мрачный город ощущается настолько достоверно, что возникает чувство нахождения там.

Тьма (Dark, 2017) 18+

Действие сериала происходит в немецком Виндене, где исчезает ребенок. Кажется, что сейчас начнется привычный детектив, но сериал “Тьма” намного глубже, чем пропажа мальчика. Каждый кадр имеет тяжелую атмосферу.

В сериале автор не спешит, так как он постепенно показывает секреты города, которые связаны с несколькими поколениями. Уже в конце первой серии зритель понимает, что пропавший ребенок на самом деле является лишь камешком в лавине. Правила, по которым живут местные не имеют ничего общего с реальностью и физикой.

Манифест (Manifest, 2018) 16+

Сериал показывает полет рейса 828 из Ямайки в Нью-Йорк. Зрители видят турбулентность, посадку, после чего начинает происходить неожиданное. Пока пассажиры были в воздухе, на земле прошло уже пять с половиной лет. Для всего мира этих пассажиров уже нет в живых, из-за чего родственники смирились с утратой.

Идея сериала уже настолько сильна, что не оставляет равнодушным ни одного зрителя. На экране можно наблюдать столкновение разных реальностей. Во время просмотра возникает много вопросов, на которые сложно получить ответ.

Шершни (Yellowjackets, 2021) 18+

Обычно сериалы про катастрофы построены на борьбе за выживание. Но эта картина отличается от других. Школьная футбольная команда попадает в авиакатастрофу на частном самолете, из-за чего оказывается в канадской тайге. В таких условиях подростки теряют свой облик, а через 25 лет можно увидеть женщин, которые разрушены внутри.

Уже в первой серии наблюдается сильное напряжение. Оно возникает не из-за голода и холода. Во взрослой жизни герои сталкиваются с шантажом.

Разделение (Severance, 2022) 18+

В сериале показывается корпорация Lumon, в которой сотрудникам предложили разделить память пополам. “Домашний я” не будет помнить, что случается в офисе, а “рабочий я” ничего не знает о личной жизни. На бумагах кажется все просто, но реальность оказывается совершенно другой.

Автор сериала позволяет почувствовать зрителям ту атмосферу, которая лишь с виду считается безупречной. Происходящее является лишь вершиной айсберга. Сериал затягивает с первой серии.

Извне (From, 2022) 18+

Сериал цепляет уже с первых секунд. В первой серии показывается семья, которая едет по трассе и сворачивает на объездную дорогу. Внезапно она оказывается в небольшом городке, из которого нет выхода. Днем люди стараются выбраться из городка, а ночью из него приходят те, кого нельзя впускать. Они будут улыбаться, стучать в двери, говорить голосами близких, но открывать ни в коем случае нельзя.

Во время просмотра сериала возникает много вопросов не только у героев, но и у зрителей. С каждой серией загадок становится все больше.

1899 (2022) 18+

Действие происходит на пароходе в Атлантическом океане. На борту зритель может увидеть эмигрантов из разных стран, имеющих свои проблемы, которые и привели к бегству. Внезапно капитан судна получает координаты другого корабля, пропавшего несколько месяцев назад. Он решает пойти на сближение, что оборачивается неожиданными последствиями.

В сериале “1899” следует прислушиваться к ощущениям, ведь здесь происходят вещи, которые вызывают вопросы. Люди на борту и само путешествие не является тем, чем кажутся. Мозг начнет строить теории уже с первой серии.

Заключение

Если вы любите сериалы, которые цепляют с первых кадров, то вам необходимо обязательно посмотреть вышеперечисленные варианты. Они полны напряжения, загадок, поэтому ограничиться одной серией перед сном не получится.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова смотрела сериалы “Острые козырьки” и “Тьма”, осталась после них под впечатлением. В ближайшее время она собирается начать просмотр сериала “Манифест”.

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