Насыпаем в ванну это и кладём серый тюль: отмокает до кристально-белого за 1 час

Со временем белые шторы из тюля теряют первоначальную белизну, приобретая сероватый оттенок. Не каждая хозяйка знает, что вернуть им сияющий вид можно с помощью обычной поваренной соли — доступного средства, которое всегда есть на кухне. Этот метод помогает эффективно удалить загрязнения и восстановить свежесть ткани без агрессивной химии.
Как работает солевое отбеливание
Соль действует как мягкий абразив и натуральный осветлитель: она проникает в структуру ткани, вытягивая загрязнения и частицы пыли, которые при обычной стирке остаются в волокнах. Метод подходит даже для деликатных материалов и не требует специальных навыков.
Пошаговая инструкция
Для восстановления белизны потребуется горячая вода и половина пачки соли:
- В ванну наливают воду примерно на треть и растворяют в ней соль.
- Шторы снимают с карниза, убирают крючки и другие крепления, затем полностью погружают в солевой раствор.
- Тюль оставляют на час — за это время грязь отходит от ткани, и жидкость заметно темнеет.
- После замачивания шторы отжимают, грязную воду сливают и прополаскивают изделие в чистой воде.
Для завершения стирки можно запустить короткий режим в стиральной машине. В результате тюль возвращает белоснежный вид и свежесть.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова перепробовала множество пятновыводителей для тюля, но они либо не справлялись, либо оставляли разводы. Услышав о солевом методе, она решила попробовать — и была удивлена результатом. После часового замачивания в солёной воде шторы стали заметно белее, а машина довершила дело. Теперь этот способ — её основной. Евгения рекомендует его всем, кто хочет вернуть тюлю белизну без лишних затрат и химии.
Вывод
Солевое замачивание — простой и доступный способ вернуть тюлю белизну без дорогих средств. Минимум усилий, доступный ингредиент и час времени — и шторы снова выглядят как новые.
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