Ледяной сентябрь сорок первого: что показывали градусники в день начала блокады Ленинграда

8 сентября 1941 года Ленинград остался один на один с бедой и холодом.

8 сентября — дата, от которой до сих пор сжимается сердце. В этот день в 1941 году вражеское кольцо окончательно сомкнулось вокруг Ленинграда. Началась блокада — 872 дня мужества, боли и надежды.

Как замыкалось кольцо

В этот день фашисты захватили город Шлиссельбург. Ленинград потерял последнюю сухопутную связь со остальной страной.

Тогда же вражеская авиация совершила первый массовый налет на город. Из-за бомбежки загорелись знаменитые Бадаевские склады. Настоящим морем огня сгорели тысячи тонн сахара, муки и других продуктов.

Для ленинградцев это стало первым страшным сигналом о наступающем голоде.

Ледяной сентябрь сорок первого

Природа словно предчувствовала беду. Осень 1941 года пришла в Ленинград слишком рано. В самый первый день блокады в городе стояла сухая, но очень холодная погода, рассказал главный синоптикпетербурга Александр Колесов.

Ночью 8 сентября температура опустилась до +7,2 °C. Днем воздух прогрелся всего до +13,9 °C. Средняя температура суток составила +9,4 °C. По ощущениям это была уже глубокая осень.

Один из самых холодных месяцев в истории

Первые десять дней сентября 1941 года стали настоящим климатическим ударом. Средняя температура декады составила всего +9,7 °C.

На тот момент это был один из самых низких показателей за 60 лет метеонаблюдений. Холоднее в начале сентября было только в конце XIX века: в 1885 году (+9,3 °C) и в 1900 году (+9,6 °C). Город погружался в испытания в условиях раннего холода.

А как сегодня?

Сейчас мы привыкли к другому сентябрю. В последние годы начало осени в Санкт-Петербурге больше похоже на лето. Градусники часто показывают от +20 °C до +25 °C.

Однако погода иногда напоминает о прошлом. Например, в 2022 году начало сентября в Петербурге выдалось почти таким же холодным, как и в год начала блокады. Средняя температура первых десяти дней тогда составила +9,5 °C.

Погода меняется, времёна уходят. Но дата 8 сентября навсегда осталась в истории города как символ стойкости человеческого духа.

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