Любимая морковь по-корейски: в магазине давно не покупаю, готовлю сама — и вкуснее получается, и дешевле

Домашняя морковь по-корейски — это не просто закуска, а настоящая классика, которая украсит любой стол. В отличие от магазинных аналогов, она получается более сочной, ароматной и хрустящей. Рецепт, проверенный временем, не требует сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат превосходит ожидания, делится кулинарный блогер Евгения Полевская.
Ингредиенты и подготовка
На 1 килограмм моркови потребуется:
- 1 головка чеснока;
- 100 мл растительного масла без запаха;
- 1 ч. л. соли;
- 4 ст. л. сахара;
- 5 ст. л. уксуса 9%;
- 1 ч. л. молотого кориандра;
- 1⁄4 ч. л. красного перца чили;
- 1 ч. л. чёрного молотого перца.
Для приготовления лучше брать длинные корнеплоды. Морковь очистите и натрите на специальной тёрке для корейской моркови — это придаёт блюду характерную текстуру. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты: пропущенный через пресс чеснок, масло, соль, сахар, уксус и специи.
Процесс приготовления
Морковь со специями тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек пропитался ароматами. Затем заготовку плотно утрамбуйте в стерилизованные банки объёмом 0,5 литра — их потребуется две. Жидкость, которая осталась в миске, равномерно распределите по банкам, чтобы морковь не оставалась сухой.
Завершающий этап
Банки закрывают плотными крышками и отправляют в холодильник на 24 часа. За это время морковь маринуется, становится упругой, сочной и насыщенной специями. Готовую закуску подают к столу как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу и гарнирам.
Личный опыт корреспондента
Корреспондент «Городового» Евгения Сухова использует этот рецепт уже несколько лет. Когда-то им поделилась её тётя. Каждый раз морковь получается хрустящей и ароматной, и она точно знает — магазинный вариант никогда не сравнится с домашним. Теперь Евгения рекомендует этот рецепт всем, кто хочет разнообразить повседневное меню и удивить гостей.
Вывод
Домашняя морковь по-корейски — простой и вкусный способ разнообразить повседневное меню. Минимум усилий, доступные ингредиенты и проверенный рецепт гарантируют отличный результат.
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