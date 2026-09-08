Любимая морковь по-корейски: в магазине давно не покупаю, готовлю сама — и вкуснее получается, и дешевле

Домашняя морковь по-корейски получается сочной, хрустящей и ароматной — ничуть не хуже магазинной.

Домашняя морковь по-корейски — это не просто закуска, а настоящая классика, которая украсит любой стол. В отличие от магазинных аналогов, она получается более сочной, ароматной и хрустящей. Рецепт, проверенный временем, не требует сложных ингредиентов и специальных навыков, а результат превосходит ожидания, делится кулинарный блогер Евгения Полевская.

Ингредиенты и подготовка

На 1 килограмм моркови потребуется:

1 головка чеснока;

100 мл растительного масла без запаха;

1 ч. л. соли;

4 ст. л. сахара;

5 ст. л. уксуса 9%;

1 ч. л. молотого кориандра;

1⁄4 ч. л. красного перца чили;

1 ч. л. чёрного молотого перца.

Для приготовления лучше брать длинные корнеплоды. Морковь очистите и натрите на специальной тёрке для корейской моркови — это придаёт блюду характерную текстуру. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты: пропущенный через пресс чеснок, масло, соль, сахар, уксус и специи.

Процесс приготовления

Морковь со специями тщательно перемешайте руками, чтобы каждый кусочек пропитался ароматами. Затем заготовку плотно утрамбуйте в стерилизованные банки объёмом 0,5 литра — их потребуется две. Жидкость, которая осталась в миске, равномерно распределите по банкам, чтобы морковь не оставалась сухой.

Завершающий этап

Банки закрывают плотными крышками и отправляют в холодильник на 24 часа. За это время морковь маринуется, становится упругой, сочной и насыщенной специями. Готовую закуску подают к столу как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к мясу и гарнирам.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова использует этот рецепт уже несколько лет. Когда-то им поделилась её тётя. Каждый раз морковь получается хрустящей и ароматной, и она точно знает — магазинный вариант никогда не сравнится с домашним. Теперь Евгения рекомендует этот рецепт всем, кто хочет разнообразить повседневное меню и удивить гостей.

Вывод

Домашняя морковь по-корейски — простой и вкусный способ разнообразить повседневное меню. Минимум усилий, доступные ингредиенты и проверенный рецепт гарантируют отличный результат.

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