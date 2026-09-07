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Теперь не готовлю шарлотку — только этот пирог из 3 ингредиентов: рецепт хвалят все кто пробует

Опубликовано: 7 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Теперь не готовлю шарлотку — только этот пирог из 3 ингредиентов: рецепт хвалят все кто пробует
Теперь не готовлю шарлотку — только этот пирог из 3 ингредиентов: рецепт хвалят все кто пробует
Городовой ру
Простой рецепт для тех, кто любит домашнюю выпечку без лишних хлопот.

Осень — время, когда хочется тёплой, ароматной выпечки, особенно с яблоками. Классическая шарлотка знакома многим, но есть вариант, который готовится ещё проще и быстрее. Всего три основных ингредиента, и бисквит получается упругим, слегка влажным и идеально сочетается с любыми фруктами, делится автор блога "ПРО ЕДУ С АКА".

Что понадобится

  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 200 г (1 стакан)
  • Мука — 200 г (1,5 стакана)
  • Любые фрукты или ягоды (яблоки, груши, бананы, сливы)
  • Дополнительно можно добавить специи по вкусу: корицу, ванилин или кардамон.

Как приготовить

  1. Яйца взбивают с сахаром до пены.
  2. Затем всыпают муку и продолжают взбивать 2–3 минуты. Масса становится белой, воздушной, по консистенции напоминает густую сметану.
  3. Фрукты нарезают и выкладывают на дно формы, смазанной маслом.
  4. Сверху аккуратно заливают тесто.
  5. Выпекают в мультиварке на режиме «выпечка» или в духовке при 160–180C около 40 минут.
  6. Готовый пирог вынимают из формы, дают немного остыть.

Почему этот рецепт особенный

Тесто не «сдувается», бисквит получается упругим и слегка влажным. Пирог хорош сразу после приготовления, но становится ещё вкуснее после настаивания в холодильнике — главное, завернуть его в пакет, чтобы он не потерял влажность.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова постоянно печёт шарлотку по этому рецепту. Однажды она приготовила сразу два пирога: один съели за вечер, а второй она оставила в холодильнике до утра. На следующий день он стал ещё сочнее, и теперь всегда делает один пирог «про запас». Особенно удачным, по её словам, оказалось сочетание яблок, груш и банана — вкус получился неожиданно гармоничным.

Вывод

Шарлотка из трёх ингредиентов — идеальный осенний десерт, который готовится за 15 минут и всегда получается. Бисквит нежный, фрукты любые, а результат превосходит ожидания.

Ранее мы рассказали, как приготовить банановый десерт без выпечки.

Автор:
Евгения Сухова
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