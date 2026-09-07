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Куда деть лишний урожай? Ленинградский зоопарк ждет гостинцы и отмечает рекорды

Опубликовано: 7 сентября 2026 11:01
 Проверено редакцией
Куда деть лишний урожай? Ленинградский зоопарк ждет гостинцы и отмечает рекорды
Куда деть лишний урожай? Ленинградский зоопарк ждет гостинцы и отмечает рекорды
Global Look Press / Maksim Konstantinov
 В зоопарке собирают урожай и чествуют миллионного гостя.

Осень — это не только дожди, но и время дачных рекордов. Уродилось слишком много кабачков? Не знаете, куда деть яблоки и ягоды? Ленинградский зоопарк знает ответ!

Поделитесь урожаем с пушистыми и пернатыми

До 25 сентября в зоопарке проходит традиционная акция «Дары осени». Жители Петербурга и Ленобласти могут передать животным излишки своего урожая или то, что нашли в лесу.

Что можно принести:

  • Тыквы, кабачки, яблоки и морковь.
  • Лесные ягоды: бруснику, клюкву, рябину, облепиху.
  • Желуди, шишки, орехи и даже красивые дубовые или кленовые ветки.

Главное правило очень простое: все продукты должны быть свежими и чистыми. Покупать что-то специально в магазине не нужно. Суть акции — именно в посильной помощи и делиться тем, что вы вырастили сами.

Зачем животным столько тыкв и кабачков?

Для питомцев зоопарка ваши подарки — это не просто еда. Это еще и классные игрушки!

Приматы и грызуны обожают катать тыквы и грызть кабачки. Хищники прячут в них вкусняшки и пытаются их добыть. А птицы, копытные и рептилии используют ветки, листья и шишки, чтобы обустроить свои домики и вольеры.

Так привычные овощи превращаются для зверей в настоящие головоломки.

Миллионный гость в День знаний

А еще в зоопарке случился настоящий праздник. 1 сентября туда пришел миллионный посетитель этого года, рассказали в пресс-службе зоопарка.

Счастливицей стала маленькая Эмилия. Она пришла погулять в зоопарк вместе с мамой Викторией, чтобы отметить День знаний. Такой визит точно запомнится надолго. Семье вручили памятные подарки, фирменные сувениры и билеты на следующие прогулки.

Как принести угощения?

Угощения для животных можно оставить на административном входе зоопарка (со стороны Кронверкского парка) в любой день. Сотрудники обязательно передадут ваши гостинцы по адресу.

Успейте принять участие до 25 сентября и подарить немного радости обитателям зоопарка!

Ранее «Городовой» рассказывал, что нерпёнок Крошик вернулся к маяку, где его нашли.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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