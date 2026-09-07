Где в России проще всего найти хорошую работу: почему Петербург снова в топе

Аналитики «РИА Новости» подвели итоги 2025 года и составили рейтинг регионов по ситуации на рынке труда. Санкт-Петербург уверенно занял в нем второе место в стране, уступив только Москве.
Петербург — снова на серебряном пьедестале
В рейтинге регионов Петербург набрал 93,26 балла из 100 возможных. Уступил Северный город только Москве (97,57 балла). Следом идут Московская область и Татарстан.
Секрет успеха прост. В Петербурге сложилось идеальное комбо для работника:
- Очень низкая безработица (уровень держится на историческом минимуме — около 1,5–2%);
- Высокий уровень зарплат;
- Огромный выбор вакансий в самых разных сферах;
- Безопасные и комфортные условия труда.
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Главная проблема петербургских работодателей сегодня — где взять людей.
Больше всего Петербургу сейчас не хватает:
- Рабочих рук: токарей, слесарей, сварщиков, электриков. Заводы готовы переманивать их друг у друга и предлагать зарплаты сильно выше рынка.
- Инженеров и технарей: производство в городе растет, особенно в судостроении, приборостроении и фармацевтике.
- Специалистов по логистике и транспорту: складские комплексы и курьерские службы растут с каждым днем.
- Врачей и педагогов: постоянный дефицит в социальной сфере.
При этом IT-сектор по-прежнему держится уверенно, хотя требования к кандидатам там стали строже.
А как дела в остальных регионах?
В целом по России ситуация на рынке труда за год немного улучшилась. Позиции подняли сразу 75 регионов.
Но разрыв между субъектами всё еще гигантский:
- Где всё отлично: Москва, Петербург, Подмосковье, Татарстан, Ленинградская область. Здесь много денег и работы.
- Где сложно: Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня. На Кавказе и в Тыве главными проблемами остаются высокая безработица и невысокие доходы.
- Кто удивил: Позитивно рванули вверх Кабардино-Балкария, Чечня и Крым — там безработица начала заметно снижаться. А вот в Кемеровской области и на Чукотке показатели просели из-за проблем в промышленности.
Чего ждать дальше?
Эксперты уверены: в 2026 году дефицит кадров сохранится.
Это значит, что зарплаты продолжат расти, а компании будут предлагать всё больше бонусов: от гибридного графика и ДМС до обучения за счет фирмы.
Для жителей Петербурга это идеальное время, чтобы обновить резюме, попросить прибавку или сменить профессию.
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