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Где в России проще всего найти хорошую работу: почему Петербург снова в топе

Опубликовано: 7 сентября 2026 10:34
 Проверено редакцией
Где в России проще всего найти хорошую работу: почему Петербург снова в топе
Где в России проще всего найти хорошую работу: почему Петербург снова в топе
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Сейчас не люди бегают за работодателями, а компании соревнуются за каждого толкового сотрудника.

Аналитики «РИА Новости» подвели итоги 2025 года и составили рейтинг регионов по ситуации на рынке труда. Санкт-Петербург уверенно занял в нем второе место в стране, уступив только Москве.

Петербург — снова на серебряном пьедестале

В рейтинге регионов Петербург набрал 93,26 балла из 100 возможных. Уступил Северный город только Москве (97,57 балла). Следом идут Московская область и Татарстан.

Секрет успеха прост. В Петербурге сложилось идеальное комбо для работника:

  • Очень низкая безработица (уровень держится на историческом минимуме — около 1,5–2%);
  • Высокий уровень зарплат;
  • Огромный выбор вакансий в самых разных сферах;
  • Безопасные и комфортные условия труда.

Кадровый голод: кого ищут в Северной столице?

Главная проблема петербургских работодателей сегодня — где взять людей.

Больше всего Петербургу сейчас не хватает:

  • Рабочих рук: токарей, слесарей, сварщиков, электриков. Заводы готовы переманивать их друг у друга и предлагать зарплаты сильно выше рынка.
  • Инженеров и технарей: производство в городе растет, особенно в судостроении, приборостроении и фармацевтике.
  • Специалистов по логистике и транспорту: складские комплексы и курьерские службы растут с каждым днем.
  • Врачей и педагогов: постоянный дефицит в социальной сфере.

При этом IT-сектор по-прежнему держится уверенно, хотя требования к кандидатам там стали строже.

А как дела в остальных регионах?

В целом по России ситуация на рынке труда за год немного улучшилась. Позиции подняли сразу 75 регионов.

Но разрыв между субъектами всё еще гигантский:

  • Где всё отлично: Москва, Петербург, Подмосковье, Татарстан, Ленинградская область. Здесь много денег и работы.
  • Где сложно: Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня. На Кавказе и в Тыве главными проблемами остаются высокая безработица и невысокие доходы.
  • Кто удивил: Позитивно рванули вверх Кабардино-Балкария, Чечня и Крым — там безработица начала заметно снижаться. А вот в Кемеровской области и на Чукотке показатели просели из-за проблем в промышленности.

Чего ждать дальше?

Эксперты уверены: в 2026 году дефицит кадров сохранится.

Это значит, что зарплаты продолжат расти, а компании будут предлагать всё больше бонусов: от гибридного графика и ДМС до обучения за счет фирмы.

Для жителей Петербурга это идеальное время, чтобы обновить резюме, попросить прибавку или сменить профессию.

Ранее «Городовой» рассказывал, кем хотят работать в Петербурге и где реально платят сотни тысяч.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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