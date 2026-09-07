«Зефирные» коврики в Fix Price скупаю по 5 штук - но не для пола: тренд 2026 г. для спальни

Новый бюджетный лайфхак - тренд 2026 года

Иногда лучшие интерьерные решения лежат там, где их не ищут. Коврики из Fix Price созданы не только для пола. Их плотный ворс и мягкая фактура готовы стать основой для стильной переделки. Соединив несколько изделий на жесткой основе, вы получите изголовье, не уступающее готовым панелям, пишет progoroduhta.

Не клейте на стену напрямую

Разложите коврики на полу, подберите рисунок и направьте ворс в одну сторону. Для спокойного интерьера берите одинаковые по размеру и оттенку изделия. Основой служит фанера или мебельный щит. Натягивайте коврики без усилия, заворачивайте края назад и фиксируйте степлером. Готовую панель крепите к стене надежным крепежом — приклеивать тяжелую конструкцию к обоям ненадежно.

Рассчитывайте и подрезайте аккуратно

Четыре-пять ковриков дают полноценное изголовье для двуспальной кровати. Крайние элементы при необходимости подрезайте, но перед этим проверьте изнанку: некоторые основы после разреза осыпаются. В таком случае подверните край и закрепите его. Однотонный длинный ворс выглядит особенно эффектно — свет играет на нем, создавая объем без дополнительных украшений.

Остатки и меры предосторожности

Оставшийся коврик используйте для перетяжки пуфа или табурета:

натяните материал поверх мягкого слоя;

зафиксируйте снизу степлером;

ворс скроет неровности старой основы.

Не размещайте такой декор рядом с обогревателями, горячими лампами и открытым огнем — синтетика не терпит нагрева.

Личное мнение

Автор "Городового" Алина Владимирова считает, что 5 ковриков одного спокойного оттенка дают лучший результат. Широкое изголовье выглядит цельным и дорогим, а комната меняется без ремонта. Вместо разрозненных половиков появляется одна крупная деталь, которая делает спальню уютнее и визуально богаче. Такой подход достоин внимания каждого, кто хочет обновить интерьер с минимальными затратами.

Ранее "Городовой" сообщал, какую находку обнаружили гурманы в "Пятерочке".