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Гурманы обнаружили достойный кофе в «Пятерочке» и скупают ящиками: высокогорная арабика с нотами шоколада — мягкий и ароматный

Опубликовано: 5 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Гурманы обнаружили достойный кофе в «Пятерочке» и скупают ящиками: высокогорная арабика с нотами шоколада — мягкий и ароматный
фото legion-media
Растворимый кофе с японским настроением

Растворимый кофе нередко ругают за резкость и горечь, но линейка Voyage Japan старается сломать этот стереотип. В ней соединились необычный дизайн, вдохновлённый Японией, и спокойный вкусовой профиль — без жёсткой горечи, зато с приятными древесными и шоколадными оттенками.

Такой вариант оценят те, кому привычный растворимый кофе кажется слишком агрессивным, отмечает источник.

В чём особенность вкуса

Главная фишка Voyage Japan — мягкость и сбалансированность. В букете отмечают древесные и шоколадные ноты, а аромат остаётся чистым и не перегруженным. Напиток не стремится имитировать эспрессо из кофемашины, но уверенно держится в категории «приятный утренний кофе»: он хорошо ложится на привычный завтрак — с тостами, сырниками, десертами или выпечкой.

Как заваривать и хранить, чтобы не потерять вкус

  • берите 1–2 чайные ложки гранул на чашку — больше не значит лучше;
  • заливайте водой, которая чуть остыла после кипения: слишком крутой кипяток может «сжечь» тонкие оттенки;
  • оптимальный объём — 180–200 мл: при большем количестве вкус становится водянистым;
  • сначала попробуйте без сахара — так проще уловить собственные ноты кофе;
  • если хочется мягкости, добавьте молоко или сливки: они удачно подчёркивают шоколадные акценты.

Личный опыт автора

Анастасия Чувакова сначала отнеслась к Voyage Japan скептически — думала, что растворимый кофе не бывает «интересным». После первой чашки удивилась мягкости и отсутствию привычной горечи. Теперь держит банку на кухне как вариант для быстрого, но приятного утра — особенно когда нет времени на долгую заварку.

Материал носит информационный характер и не является рекламой или антирекламой товаров и магазинов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как заставить тягу работать как мощный вентилятор.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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