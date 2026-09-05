Гурманы обнаружили достойный кофе в «Пятерочке» и скупают ящиками: высокогорная арабика с нотами шоколада — мягкий и ароматный

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Вместо набившего оскомину «Германа» сажаю этот сорт: зеленцы шпарит как заведённый – плоды хрусткие и без горечи

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Сколько получают в Петербурге и Ленобласти: кто в шоколаде, а кому доходы съедает инфляция

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