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Как выживал Ленинград: в Музее Победы открылась выставка о блокаде

Опубликовано: 5 сентября 2026 04:21
 Проверено редакцией
Как выживал Ленинград: в Музее Победы открылась выставка о блокаде
Как выживал Ленинград: в Музее Победы открылась выставка о блокаде
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
В этом году исполняется 85 лет с начала блокады Ленинграда.

872 дня голода, холода и постоянных обстрелов. Именно столько длилась блокада Ленинграда — одна из самых тяжелых страниц Великой Отечественной войны.

В Музее Победы открылась новая выставка «872 дня трагедии и мужества», пишет ТАСС. Она рассказывает о том, как горожане смогли выстоять и сохранить человечность в нечеловеческих условиях.

Книги, спасенные от огня

На выставке показали больше 150 редких предметов. Часть из них привезла коллекционер Виктория Баженова.

Среди экспонатов есть уникальные вещи — более двадцати книг, отпечатанных прямо в осажденном Ленинграде. На 11 из них сохранились военные автографы.

В лютые морозы любую бумагу могли просто бросить в печку-буржуйку, чтобы согреться. Но эти книги сберегли. Теперь они дают нам возможность прикоснуться к реальной истории.

Прически и туфли вопреки войне

Есть стереотип, будто блокадники думали только о выживании. Экспозиция этот миф разрушает.

Ленинградцев спасали упрямое желание жить и вера в победу, считает автор некоммерческого научно-просветительского проекта "Блокада. Всегда со мной" Виктория Баженова.

Цифры и факты удивляют:

  • Уже в марте 1942 года в Ленинграде возобновили работу парикмахерские и 180 пунктов починки одежды.
  • В апреле 1944 года в городе открылся первый в СССР Дом моделей.
  • На старых снимках видно: даже девушки, копавшие окопы, старались надевать аккуратные косынки, белые носочки и туфли.

По ее словам, горожане не просто отбывали дни — они продолжали жить и следить за собой.

Три шага по блокадному городу

Выставку разделили на три логические зоны:

  1. «Снабжение города». Блок посвящен тем, кто спасал Ленинград от голодной смерти. Это подвиги водолазов, летчиков и железнодорожников, прокладывавших путь через Ладожское озеро — легендарную «Дорогу жизни».
  2. «Крепость на Неве». Здесь собрано военное снаряжение. Втринах стоят макеты танков Т-34, лежит форма красноармейца и редкое оружие — миномет-лопата. На экранах крутят реальную кинохронику тех лет.
  3. «Жизнь блокадного города». Самый трогательный раздел о быте. Тут лежит макет знаменитой пайковой крохи хлеба в 125 граммов. Именно столько выдавали служащим и детям в самый тяжелый период зимы 1941–1942 годов.

Рядом стоят патефон, обычный велосипед и метроном. В дни блокады стук метронома транслировали по радиосети. Быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный — отбой. Для жителей города этот звук стал настоящим «биением сердца» Ленинграда.

Ранее «Городовой» рассказывал, как пережил блокаду Ленинграда Летний сад.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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