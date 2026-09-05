Золото, а не мусор: пластиковые крышки от сметаны берегу как зеницу ока – море пользы

Лайфхак, которым точно стоит воспользоваться

В каждом доме скапливается множество вещей, которые можно использовать повторно. Прозрачные крышечки от стаканчиков со сметаной или творогом способны сослужить двойную службу. По диаметру они идеально совпадают с горлышком стеклянных банок любой емкости. Рассказываем, как дать этим мелочам вторую жизнь и решить проблему с хранением открытых консервов.

Почему это работает

Металлические крышки после вскрытия консервов часто деформируются и больше не пригодны для герметичного закрытия. Хранить открытую банку с огурцами или помидорами без крышки нельзя – продукты заветриваются и портятся. Пластиковые крышки от сметанных стаканчиков идеально подходят по диаметру к любому стеклянному горлышку. Они плотно прилегают, не пропускают воздух и надёжно сохраняют содержимое.

Как использовать

Возьмите чистую крышку от упаковки со сметаной, творогом или йогуртом. Переверните её вверх ногами – той стороной, которая была внутри стаканчика. Плотно наденьте на горлышко открытой банки, слегка прижав по краям. Убедитесь, что крышка села ровно и не пропускает воздух. При необходимости используйте дополнительную резинку для фиксации – это обеспечит полную герметичность.

Где применить и как ухаживать

Такие крышки подходят не только для консервов. Ими можно закрывать банки с вареньем, соленьями, соусами и даже сухими продуктами. Крышки легко моются, не впитывают запахи и служат годами. Храните их в отдельной коробке на кухне, чтобы всегда были под рукой. При необходимости стерилизуйте кипятком перед использованием.

Ранее "Городовой" сообщал, зачем опытные хозяйки смешивают зубную пасту с марганцовкой.