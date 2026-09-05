В глубинке Башкирии нашли особенную деревню: живут по старинке, а почти все — марийцы

Населенный пункт, которому уже более 300 лет

На территории Башкирии есть деревня, которой уже несколько столетий. Речь идет о Сосновке - марийском поселении в Мишкинском районе. Оно возникло еще в XVII веке. Деревня продолжает существовать, оставаясь полноценным населенным пунктом. На территории Сосновки есть клуб, детский сад, школа и фельдшерский пункт.

Где находится

Деревня является частью Большесухоязовского сельсовета, находится рядом с региональной дорогой. До районного центра отсюда всего 28 км, сообщает prufy.ru.

История деревни

История деревни связана с переселением марийцев в Прикамье и Приуралье. В XVII веке они стали жить на землях башкир Шамшадинской волости.

В те времена действовал определенный порядок, согласно которому владельцы земли позволяли переселенцам использовать территории в собственных целях. Договоренности в ту эпоху обычно заключались устно, из-за чего узнать дату основания Сосновки не получится.

Но есть документы, в которых сохранилась дата, связанная с историей Сосновки. 14 января 1686 года представители этой деревни с жителями других поселений смогли получить в Уфимской приказной избе разрешение пользоваться землями. Документ был оформлен от имени царей Петра Алексеевича и Иоанна Алексеевича.

Отсюда можно сделать вывод, что история деревни насчитывает более трех столетий, а не просто нескольких поколений.

Население

"Сосновка стала частью компактной территории расселения марийцев в Мишкинском районе. По данным переписи 2002 года, марийцы составляли около 93% населения деревни. В 2010 году в Сосновке насчитывалось 615 жителей. Более поздние статистические данные приводят численность в 574 человека за 2020 год", - сообщает источник.

Что происходит с деревней сегодня

Населенный пункт не ограничивается несколькими домами, ведь здесь есть четыре магазина, детский сад, школа, библиотека, Дом Культуры, фельдшерский пункт. За время существования Сосновки тут менялись люди, границы, но деревня сумела сохраниться, что удается не каждому населенному пункту.

Вывод

Сосновка является явным примером того, как в Башкирии могут существовать рядом совершенно разные народы, населенные пункты. Это подчеркивает многогранность республики, показывает богатую историю.

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