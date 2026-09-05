1 стакан в фарш - и котлеты тают во рту: получатся нежными и сочными

Как приготовить идеальные котлеты

Даже из свежего и качественного фарша котлеты часто получаются сухими и резиновыми. Вся влага испаряется при жарке, и мясо теряет сочность. Повар-технолог Анжелика Плеханова раскрыла необычный ингредиент, который сохраняет сок внутри. Рассказываем, как приготовить идеальные котлеты с минимумом усилий.

Как сохранить сочность с помощью льда

Добавьте в фарш один стакан измельченного в крошку льда. Холод не дает влаге испаряться при жарке, и котлета остается сочной внутри. Это работает независимо от вида мяса – свинины, говядины или курицы. Ледяная крошка должна быть мелкой, чтобы равномерно распределиться в фарше и не нарушить структуру.

Почему важно дать фаршу отдохнуть

Не лепите котлеты сразу после добавления льда. Оставьте фарш в холодильнике на 20–30 минут – мясо впитает влагу и станет более пластичным. Это предотвращает вытекание сока при жарке и делает котлеты нежными. Заодно лёд немного подтает, равномерно распределив влагу по всей массе.

Как правильно лепить и жарить

Формируйте котлеты без швов и заломов – через них сок выходит наружу. Сделайте их округлыми и плотными, слегка прижимая края. Жарьте на хорошо разогретой сковороде сначала на сильном огне для образования корочки, затем убавьте нагрев. Важно не пережаривать – готовность проверяйте после 5–7 минут с каждой стороны.

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