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Петербургский бренд Jeland зажигает: как новичок ворвался в топ-10 авторынка

Опубликовано: 4 сентября 2026 23:12
 Проверено редакцией
Петербургский бренд Jeland зажигает: как новичок ворвался в топ-10 авторынка
Петербургский бренд Jeland зажигает: как новичок ворвался в топ-10 авторынка
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
В Петербурге отобрали 318 проб воды из 9 водных акваторий.

Петербуржцы всё чаще выбирают автомобили местной сборки. Марка Jeland, которую выпускают на автозаводе в Санкт-Петербурге, показывает отличные результаты.

По итогам августа бренд впервые в своей истории вошел в десятку самых популярных авто в России.

Продажи растут каждый месяц

Ещё в июле Jeland держится на 11-м месте. Но уже в августе бренд сделал рывок и поднялся на 10-ю строчку общего зачета, сообщает канал AutoRun SPb со ссылкой на информацию агентства «Автостат».

За последний месяц лета россияне купили 2 356 новых машин этой марки. Среди брендов российского производства Jeland и вовсе занял 5-е место.

Главный плюс — продажи не прыгают вверх-вниз, а стабильно растут от месяца к месяцу. Водители постепенно привыкают к марке, видят её на улицах и начинают доверять.

Моделей становится больше

Сейчас в автосалонах стоят две основные модели — кроссоверы J6 и J7. Они уже успели найти своих покупателей благодаря гладкому дизайну и хорошей комплектации для городских условий.

Но на этом производитель не останавливается:

  • Совсем недавно компания показала крупный кроссовер J8.
  • В ближайшем будущем появится новая семейная C-серия: кроссоверы С5, С7 и анонсированный компактный С4.

Завод явно делает ставку на самый популярный в России сегмент — удобные паркетники и кроссоверы для семьи и города.

Ранее «Городовой» рассказывал, как «Водоканал» спасает Петербург от затопления.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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