Петербургский бренд Jeland зажигает: как новичок ворвался в топ-10 авторынка

Петербуржцы всё чаще выбирают автомобили местной сборки. Марка Jeland, которую выпускают на автозаводе в Санкт-Петербурге, показывает отличные результаты.
По итогам августа бренд впервые в своей истории вошел в десятку самых популярных авто в России.
Продажи растут каждый месяц
Ещё в июле Jeland держится на 11-м месте. Но уже в августе бренд сделал рывок и поднялся на 10-ю строчку общего зачета, сообщает канал AutoRun SPb со ссылкой на информацию агентства «Автостат».
За последний месяц лета россияне купили 2 356 новых машин этой марки. Среди брендов российского производства Jeland и вовсе занял 5-е место.
Главный плюс — продажи не прыгают вверх-вниз, а стабильно растут от месяца к месяцу. Водители постепенно привыкают к марке, видят её на улицах и начинают доверять.
Моделей становится больше
Сейчас в автосалонах стоят две основные модели — кроссоверы J6 и J7. Они уже успели найти своих покупателей благодаря гладкому дизайну и хорошей комплектации для городских условий.
Но на этом производитель не останавливается:
- Совсем недавно компания показала крупный кроссовер J8.
- В ближайшем будущем появится новая семейная C-серия: кроссоверы С5, С7 и анонсированный компактный С4.
Завод явно делает ставку на самый популярный в России сегмент — удобные паркетники и кроссоверы для семьи и города.
Ранее «Городовой» рассказывал, как «Водоканал» спасает Петербург от затопления.