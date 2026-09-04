Турецкий чай с Ozon скупаю пачками: с виду обычные пакетики, а как заварю — на кухне маленький Стамбул

Как заварить чай из пакетиков и получить насыщенный вкус

Когда привычный чай из пакетиков кажется пресным, на помощь приходит турецкий чёрный чай. Внешне обычная коробка с пакетиками не обещает ничего необычного, но заваренный покрепче напиток даёт глубокий цвет и выраженную терпкость.

В чём секрет насыщенного вкуса

Никаких особых добавок или сложных ароматизаторов в составе чая, о котором пишет источник, нет. Секрет — в самом чайном листе, который изначально даёт более плотный настой. Турецкий чай действительно терпкий, яркий и тёмный, если правильно его заварить. Если передержать пакетик, появляется лёгкая горчинка, поэтому время заваривания лучше подбирать под свой вкус.

Для большой кружки обычно достаточно одного пакетика. Если хочется сделать напиток крепче, не стоит добавлять сразу два. Лучше оставить его настояться чуть дольше — вкус станет насыщеннее, но без излишней горечи.

Как приготовить чай по-турецки

Марьям из Казани часто ездит в Турцию по работе. Она полюбила турецкий чай и научилась готовить его и дома. Как приготовить чая в пакетиках так, чтобы получить похожий вкус, она рассказала Городовому.

"Для начала нужно ополоснуть чашку горячей водой, чтобы она прогрелась. Затем положить пакетик, залить свежим кипятком и дать настояться несколько минут. Чай должен получиться насыщенный, с характерным янтарно-красным оттенком. Чтобы добавить атмосферы, я разливаю его в прозрачные стаканы для турецкого чая. Сахар и молоко не добавляю".

На что обратить внимание при выборе

Турецкий чай продаётся в самых разных форматах. Одни коробки рассчитаны на одну чашку, другие — на целый чайник. Встречаются смеси покрепче, а также варианты с лёгким ароматом. Перед покупкой стоит проверить не только внешний вид упаковки, но и количество пакетиков, их массу и способ приготовления. Цена может сильно различаться у разных продавцов, и иногда большая пачка оказывается выгоднее нескольких маленьких.

Вывод

Турецкий чёрный чай — простой способ сделать чаепитие более насыщенным и необычным, не прибегая к сложным рецептам. Главное правильно заварить, подобрать крепость по вкусу и не бояться экспериментировать с подачей. Пара минут, кипяток и прозрачный стакан — и обычный день на кухне превращается в маленький Стамбул.

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