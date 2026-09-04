Автомобильные коврики из «Светофора» скупаю пачками, но в машину не кладу: 3 места на даче, где они пашут лучше плитки

Польза автомобильных ковриков в огороде

После осадков на приусадебном участке регулярно возникают проблемные зоны: дорожка между грядками размокает, около теплицы образуется грязь, а у входа скапливаются песок и вода.

В качестве альтернативы бетону или тротуарной плитке на небольших участках можно использовать резиновые автомобильные коврики. Они не могут полностью заменить капитальное мощение, однако позволяют оперативно создать функциональную и легко очищаемую рабочую поверхность, пишет портал «ПроГород».

Дорожки между грядок

Простая укладка коврика на влажный грунт неэффективна, так как со временем он будет проседать и накапливать влагу под собой. Для обустройства дорожки между грядками рекомендуется удалить растительный покров, выровнять поверхность грунта и обеспечить небольшой уклон для стока воды.

Более надежным решением является создание основания из песка или мелкого щебня толщиной 5–10 см, которое необходимо уплотнить перед укладкой резиновых ковриков. Для предотвращения смещения коврики фиксируются скобами или колышками. При необходимости корректировки размера плотный резиновый материал можно аккуратно обрезать ножом.

Проход возле теплицы

Вторым местом для применения ковриков является проход вдоль теплицы.

Резиновые коврики эффективно предотвращают распространение грязи с обуви после полива или дождя, минимизируя её занос в помещения.

Защита дома

Третий коврик можно расположить у входа. Его рельефная поверхность и бортики эффективно задерживают песок, мелкие частицы почвы и излишки влаги с обуви. Для очистки достаточно снять коврик и промыть его струёй воды из шланга. Такое покрытие особенно актуально у крыльца в дождливую погоду и в осенний период. Еще коврики могут быть использованы в качестве подложки для садового инвентаря или хозяйственных ёмкостей, предотвращая их контакт с влажной почвой.

Материал носит информационный характер и не является рекламой или антирекламой товаров и магазинов.

Ранее мы рассказали, как дозаривать томаты дома.