Городовой / Полезное / Надеваю бутылку на руку — и готовлю ужин, прыгая от счастья: минимум усилий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Вкусная килька без привкуса: Роскачество назвало лучшие консервные бренды – берите смело Новости Петербурга
В глубинке Башкирии нашли особенную деревню: живут по старинке, а почти все — марийцы Полезное
Народные приметы на 5 сентября: что можно и что нельзя делать в день Луппа Солунского Полезное
Умные поезда и новые станции: как строят коричневую ветку метро в Петербурге Новости Петербурга
1 стакан в фарш - и котлеты тают во рту: получатся нежными и сочными Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Надеваю бутылку на руку — и готовлю ужин, прыгая от счастья: минимум усилий

Опубликовано: 4 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Надеваю бутылку на руку — и готовлю ужин, прыгая от счастья: минимум усилий
Надеваю бутылку на руку — и готовлю ужин, прыгая от счастья: минимум усилий
Городовой ру
Пластиковая бутылка на кухне — защита от брызг масла и порезов на тёрке. Простые лайфхаки делают готовку безопаснее и чище без лишних затрат. 

Готовка может быть утомительной, если не знать простых хитростей. Обычная пластиковая бутылка, которая есть в каждом доме, способна заменить несколько кухонных аксессуаров и уберечь руки от порезов и брызг горячего масла. Эти нехитрые приёмы делают процесс приготовления более безопасным и комфортным, пишет ИА SakhalinMedia.

Защита от брызг и ожогов

При жарке котлет или рыбы брызги масла разлетаются в разные стороны, оставляя ожоги на руках и загрязняя плиту. Чтобы защитить предплечье, достаточно отрезать горлышко и донышко у полуторалитровой бутылки, сделать продольный разрез и надеть получившийся цилиндр на руку. В сочетании с перчаткой для кисти это надёжно защищает от горячих капель, при этом пластик не мешает движениям и легко снимается.

Безопасное трение на тёрке

Многие откладывают готовку из-за риска поранить пальцы о мелкую тёрку. Пластиковый ободок, вырезанный по ширине ладони, надёжно защищает тыльную сторону кисти — можно тереть чеснок или имбирь, не опасаясь порезов.

Другой способ — обмотать терку пакетом и натирать продукт через полиэтилен. Это особенно удобно для свеклы или чеснока: руки остаются чистыми, а саму тёрку не нужно долго отмывать.

Личный опыт автора

Я долго не могла понять, почему после натирания свеклы пальцы остаются красными на несколько дней. Подруга посоветовала пакет — теперь я тру свеклу через плёнку. А когда я обожгла руку брызгами масла, я решила попробовать бутылочный щит. Теперь у меня на кухне всегда лежит обрезанная бутылка. Это простое решение сэкономило мне нервы и время.

Вывод

Обычная пластиковая бутылка и пакет решают сразу несколько кухонных проблем: защищают от ожогов, предотвращают порезы и сохраняют руки чистыми. Эти приёмы не требуют затрат, доступны каждому и превращают рутинную готовку в более безопасное занятие.

Ранее мы рассказывали о лайфхаке для чистоты полов.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью