Драма в Воронеже: «Зенит» победил вдесятером, но потерял ключевого игрока

Команда на время потеряла основного защитника Игоря Дивеева.

Матч шестого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и воронежским «Факелом» получился эмоциональным. Петербуржцы смогли забрать три очка, но плата за победу оказалась высокой.

Победа на последних минутах

Игра в Воронеже долго шла без забитых мячей. Напряжение разрядилось только к концу встречи, причем с неожиданным поворотом.

На 85-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. Игорь Дивеев жестко пошел в отбор. Главный судья сначала не оценил эпизод в полной мере, но после подсказки ВАР посмотрел повтор и показал защитнику прямую красную карточку.

Казалось, питерцы упустят ничью. Но получилось наоборот. Уступая в численности, «Зенит» пошел вперед и на 92-й минуте заработал пенальти. Александр Соболев с точки не промахнулся — 1:0.

Наказание от РФС

Одной красной карточкой история не закончилась. Эпизод рассмотрели на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. За грубую игру Дивеев получил строгий вердикт: дисквалификация на два матча РПЛ, пишет ТАСС.

Правда, сидеть на трибуне придется только одну игру. Второй матч дали условно. Зато испытательный срок назначили длинный — до конца сезона-2026/27. Если Игорь снова сгрубит на поле, условное наказание сразу превратится в реальный бан.

Несмотря на удаление, «Зенит» забрал важнейшие три очка. После шести туров у петербуржцев 12 баллов. Команда поднялась на третью строчку в таблице и продолжает гонку за лидером.

А вот сможет ли «Зенит» сдержать атаки ЦСКА без своего главного защитника — узнаем уже 5 сентября.

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