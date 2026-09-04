Андрей Мостовой меняет Петербург на Москву: почему вингер ушел из «Зенита» в «Локомотив»

Андрей Мостовой покидает «Зенит». Полузащитник переезжает в Москву. Ближайшие три сезона он проведет в «Локомотиве» на правах аренды, сообщили в

Андрей Мостовой покидает «Зенит». Полузащитник переезжает в Москву. Ближайшие три сезона он проведет в «Локомотиве» на правах аренды, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Почти без игровой практики

В текущем сезоне Премьер-лиги Андрей вышел на поле всего на 6 минут.

Конкуренция в «Зените» сейчас огромная. В атаку пришли сильные новички — тот же Максим Глушенков и молодые бразильцы. В такой ситуации Мостовой просто застрял на скамейке запасных.

Для Мостового переход в «Локомотив» — это возвращение домой. Андрей — воспитанник академии «железнодорожников». Когда-то он выигрывал с их «молодежкой» золотые медали.

Легендарный этап в Питере

За плечами у Андрея сильная история в «Зените». Он пришел в клуб зимой 2019 года. Сначала пробивался через «Зенит-2» и аренду в «Сочи», но потом стал важной частью первой команды.

За эти годы в Петербурге Мостовой успел многое:

Сыграл 209 матчей ;

; Забил 42 гола и отдал 19 голевых передач ;

и отдал ; Собрал коллекцию из 12 трофеев (5 чемпионств, 1 Кубок и 6 Суперкубков).

Что дальше?

Аренда рассчитана до лета 2027 года. Интересная деталь от инсайдеров: перед уходом «Зенит» не стал продлевать с футболистом действующий контракт, сообщате спорт24.

Для Мостового это идеальная возможность перезапустить карьеру. В «Локомотиве» он сможет снова получать постоянную практику, играть в стартовом составе и бороться за высокие места.

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