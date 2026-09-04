35 приборов в вагоне и 1500 датчиков под землей: «Сапсан» готовит трассу для поездов ВСМ

«Сапсан» утяжелили грузом, а под рельсы закопали датчики.

Совсем скоро дорога из Москвы в Петербург будет занимать чуть больше двух часов. Для этого в России строят первую высокоскоростную магистраль (ВСМ). Поезда по ней будут летать со скоростью 360 км/ч.

Но прежде чем запускать такие составы, нужно проверить пути. Обычный «Сапсан» помогает готовить рельсы к бешеным скоростям.

«Сапсан» набрал вес: зачем поезд сделали тяжелее

Новый российский поезд для ВСМ еще готовят. Ждать его готовности нельзя — рельсы нужно тестировать прямо сейчас.

Инженеры нашли изящный выход. Они взяли обычный «Сапсан» и загрузили его мерным грузом. Теперь поезд весит ровно столько же, сколько будет весить будущий суперпоезд.

Состав превратили в передвижную лабораторию. На него установили 35 датчиков, сообщили в РЖД. Они фиксируют всё:

Как поезд наклоняется на поворотах.

Как сильно трясет вагон в салоне.

Как колеса взаимодействуют с рельсами.

1500 датчиков прямо в земле

Испытания проходят на участке Саблино — Тосно в Ленинградской области. Проверяют не только поезд, но и саму дорогу.

Около 1500 датчиков смонтировали на путях, а часть из них зарыли глубоко в землю еще при отсыпке полотна. Ученым важно понять: не просядет ли грунт под частыми и тяжелыми составами, выдержат ли рельсы и шпалы.

Элита железных дорог: кто сядет за штурвал

Доверить поезда, летающие со скоростью 360 км/ч, кому попало нельзя. Из лучших машинистов «Сапсанов» уже отобрали первые 26 человек.

В конце этого года они отправятся на учебу. Сначала изучат теорию в Инжиниринговом центре, а потом поедут на завод, чтобы увидеть сборку новых поездов изнутри.

К 2028 году команду увеличит до 90 человек, а к 2029 году управлять поездами ВСМ будут уже 236 специалистов.

Когда поедем и сколько сэкономим времени?

Сегодня самый быстрый «Сапсан» доезжает из Москвы в Петербург за 4 часа. Новый поезд ВСМ сократит это время почти вдвое — до 2 часов 15 минут. Это быстрее, чем на самолете, если считать время на досмотры и дорогу до аэропорта.

Как выглядит календарь проекта:

Сейчас: испытания полотна утяжеленным «Сапсаном».

испытания полотна утяжеленным «Сапсаном». 2027 год: собранный российский поезд ВСМ приедет на испытания в Щербинку. Затем его начнут обкатывать на реальном участке от Зеленограда до Твери.

собранный российский поезд ВСМ приедет на испытания в Щербинку. Затем его начнут обкатывать на реальном участке от Зеленограда до Твери. Апрель 2028 года: планируется запуск первых поездов с пассажирами.

Подготовка идет полным ходом. До запуска технологии будущего на российских железных дорогах осталось совсем немного.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ВСМ появится не толкьо между Петербургом и Москвой.