ПМЭФ-2027: как Санкт-Петербург готовится к юбилейному форуму и почему это важно

До Петербургского международного экономического форума 2027 года еще далеко, но подготовка к нему уже началась, сообщают РИА Новости со ссылкой на советника президента России Антона Кобякова.
Событие станет особым — форум отметит свой 30-летний юбилей.
Когда и где пройдет событие
Организаторы уже утвердили официальные даты. Юбилейный ПМЭФ состоится с 16 по 19 июня 2027 года. Принимать гостей традиционно будет Санкт-Петербург.
Подготовка стартовала так рано не просто так. Масштаб мероприятия огромный. Чтобы собрать на одной площадке тысячи предпринимателей, инвесторов и политиков, требуются годы работы.
От скромной встречи до «русского Давоса»
Первый Петербургский форум прошел в 1997 году. Тогда это была сравнительно небольшая встреча экономистов и чиновников.
За три десятилетия все кардинально изменилось. ПМЭФ превратился в главную деловую площадку страны. В прессе его часто называют «русским Давосом».
Форум всегда умел подстраиваться под мировой контекст. Раньше основной акцент делали на инвесторов из Европы и США. Сегодня вектор сменился. На площадке все чаще заключают сделки с партнерами из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.
Зачем нужен ПМЭФ и что там происходит
ПМЭФ — это не просто разговоры о бизнесе. Это реальные деньги и проекты.
Вот что обычно происходит на форуме:
- Подписание контрактов. За несколько дней участники заключают соглашения на триллионы рублей.
- Запуск новых производств. Именно здесь часто дают старт строительству заводов, дорог и технологических парков.
- Обсуждение будущего. Эксперты и власти решают, куда будет двигаться экономика в ближайшие годы.
Для простых граждан последствия форума вполне ощутимы. Это новые рабочие места, развитие регионов и приток денег в отечественную экономику.
Чего ждать от юбилейного форума в 2027 году
Организаторы из фонда «Росконгресс» рассчитывают, что 30-й форум станет особенным. Главная цель — открыть новые возможности для долгосрочного бизнеса.
На ПМЭФ-2027 планируют запустить масштабные совместные проекты, которые будут работать годами. Впереди три года подготовки, но уже понятно: событие станет одной из главных мировых новостей лета 2027 года.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов.