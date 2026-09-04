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ПМЭФ-2027: как Санкт-Петербург готовится к юбилейному форуму и почему это важно

Опубликовано: 4 сентября 2026 14:34
 Проверено редакцией
ПМЭФ-2027: как Санкт-Петербург готовится к юбилейному форуму и почему это важно
ПМЭФ-2027: как Санкт-Петербург готовится к юбилейному форуму и почему это важно
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Форум отметит свой 30-летний юбилей.

До Петербургского международного экономического форума 2027 года еще далеко, но подготовка к нему уже началась, сообщают РИА Новости со ссылкой на советника президента России Антона Кобякова.

Событие станет особым — форум отметит свой 30-летний юбилей.

Когда и где пройдет событие

Организаторы уже утвердили официальные даты. Юбилейный ПМЭФ состоится с 16 по 19 июня 2027 года. Принимать гостей традиционно будет Санкт-Петербург.

Подготовка стартовала так рано не просто так. Масштаб мероприятия огромный. Чтобы собрать на одной площадке тысячи предпринимателей, инвесторов и политиков, требуются годы работы.

От скромной встречи до «русского Давоса»

Первый Петербургский форум прошел в 1997 году. Тогда это была сравнительно небольшая встреча экономистов и чиновников.

За три десятилетия все кардинально изменилось. ПМЭФ превратился в главную деловую площадку страны. В прессе его часто называют «русским Давосом».

Форум всегда умел подстраиваться под мировой контекст. Раньше основной акцент делали на инвесторов из Европы и США. Сегодня вектор сменился. На площадке все чаще заключают сделки с партнерами из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Зачем нужен ПМЭФ и что там происходит

ПМЭФ — это не просто разговоры о бизнесе. Это реальные деньги и проекты.

Вот что обычно происходит на форуме:

  • Подписание контрактов. За несколько дней участники заключают соглашения на триллионы рублей.
  • Запуск новых производств. Именно здесь часто дают старт строительству заводов, дорог и технологических парков.
  • Обсуждение будущего. Эксперты и власти решают, куда будет двигаться экономика в ближайшие годы.

Для простых граждан последствия форума вполне ощутимы. Это новые рабочие места, развитие регионов и приток денег в отечественную экономику.

Чего ждать от юбилейного форума в 2027 году

Организаторы из фонда «Росконгресс» рассчитывают, что 30-й форум станет особенным. Главная цель — открыть новые возможности для долгосрочного бизнеса.

На ПМЭФ-2027 планируют запустить масштабные совместные проекты, которые будут работать годами. Впереди три года подготовки, но уже понятно: событие станет одной из главных мировых новостей лета 2027 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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