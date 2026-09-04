ПМЭФ-2027: как Санкт-Петербург готовится к юбилейному форуму и почему это важно

Форум отметит свой 30-летний юбилей.

До Петербургского международного экономического форума 2027 года еще далеко, но подготовка к нему уже началась, сообщают РИА Новости со ссылкой на советника президента России Антона Кобякова.

Событие станет особым — форум отметит свой 30-летний юбилей.

Когда и где пройдет событие

Организаторы уже утвердили официальные даты. Юбилейный ПМЭФ состоится с 16 по 19 июня 2027 года. Принимать гостей традиционно будет Санкт-Петербург.

Подготовка стартовала так рано не просто так. Масштаб мероприятия огромный. Чтобы собрать на одной площадке тысячи предпринимателей, инвесторов и политиков, требуются годы работы.

От скромной встречи до «русского Давоса»

Первый Петербургский форум прошел в 1997 году. Тогда это была сравнительно небольшая встреча экономистов и чиновников.

За три десятилетия все кардинально изменилось. ПМЭФ превратился в главную деловую площадку страны. В прессе его часто называют «русским Давосом».

Форум всегда умел подстраиваться под мировой контекст. Раньше основной акцент делали на инвесторов из Европы и США. Сегодня вектор сменился. На площадке все чаще заключают сделки с партнерами из Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Зачем нужен ПМЭФ и что там происходит

ПМЭФ — это не просто разговоры о бизнесе. Это реальные деньги и проекты.

Вот что обычно происходит на форуме:

Подписание контрактов. За несколько дней участники заключают соглашения на триллионы рублей.

За несколько дней участники заключают соглашения на триллионы рублей. Запуск новых производств. Именно здесь часто дают старт строительству заводов, дорог и технологических парков.

Именно здесь часто дают старт строительству заводов, дорог и технологических парков. Обсуждение будущего. Эксперты и власти решают, куда будет двигаться экономика в ближайшие годы.

Для простых граждан последствия форума вполне ощутимы. Это новые рабочие места, развитие регионов и приток денег в отечественную экономику.

Чего ждать от юбилейного форума в 2027 году

Организаторы из фонда «Росконгресс» рассчитывают, что 30-й форум станет особенным. Главная цель — открыть новые возможности для долгосрочного бизнеса.

На ПМЭФ-2027 планируют запустить масштабные совместные проекты, которые будут работать годами. Впереди три года подготовки, но уже понятно: событие станет одной из главных мировых новостей лета 2027 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов.