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«Смелая идея» на главном стенде Петербурга: на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов

Опубликовано: 4 июня 2026 10:59
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
«Смелая идея» на главном стенде Петербурга: на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов
«Смелая идея» на главном стенде Петербурга: на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Первый день ПМЭФ начался с важных событий. 

На Петербургском международном экономическом форуме официально открыли стенд Северной столицы. Главной новостью первого дня стало будущее знаменитой тюрьмы «Кресты».

Смена имиджа: от решеток к ресторанам

Губернатор Александр Беглов подписал важное соглашение, сообщает "Деловой Петербург". Старую одиночную тюрьму на Арсенальной набережной превратят в современное общественное пространство.

Проект масштабный и смелый. Губернатор уже оценил макет и похвалил инвесторов за решительность.

Теперь это не просто закрытая территория, а будущая точка притяжения для горожан и туристов. Проект курирует лично президент, так что дело обещает быть серьезным.

Что именно там построят?

Планируется, что «Кресты» станут своего рода «городом в городе». Вот что там появится:

  • Отели и офисы. В бывших камерах (конечно, после полной перепланировки) обустроят современные номера и рабочие зоны.
  • Еда и отдых. В планах — рестораны, кафе и даже SPA-комплексы.
  • Променады. Главный вход сделают со стороны Арсенальной набережной, чтобы открыть пространство людям.

Кто за это берется?

Реализацией займутся компании «КВС» и «Невское наследие». Им предстоит сложная задача: сохранить исторический облик, но при этом сделать место уютным.

Инвесторы обещают, что «дух места» изменится: вместо гнетущей атмосферы здесь появится жизнь, творчество и бизнес.

Петербург продолжает тренд на преображение старых заводов и зданий (как это было с «Новой Голландией» или «Севкабель Портом»). Похоже, «Кресты» станут следующим громким открытием на карте города.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Артемий Лебедев показал логотип "Крестов".

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