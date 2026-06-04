«Смелая идея» на главном стенде Петербурга: на ПМЭФ официально подписали план по превращению «Крестов» в зону SPA и ресторанов
На Петербургском международном экономическом форуме официально открыли стенд Северной столицы. Главной новостью первого дня стало будущее знаменитой тюрьмы «Кресты».
Смена имиджа: от решеток к ресторанам
Губернатор Александр Беглов подписал важное соглашение, сообщает "Деловой Петербург". Старую одиночную тюрьму на Арсенальной набережной превратят в современное общественное пространство.
Проект масштабный и смелый. Губернатор уже оценил макет и похвалил инвесторов за решительность.
Теперь это не просто закрытая территория, а будущая точка притяжения для горожан и туристов. Проект курирует лично президент, так что дело обещает быть серьезным.
Что именно там построят?
Планируется, что «Кресты» станут своего рода «городом в городе». Вот что там появится:
- Отели и офисы. В бывших камерах (конечно, после полной перепланировки) обустроят современные номера и рабочие зоны.
- Еда и отдых. В планах — рестораны, кафе и даже SPA-комплексы.
- Променады. Главный вход сделают со стороны Арсенальной набережной, чтобы открыть пространство людям.
Кто за это берется?
Реализацией займутся компании «КВС» и «Невское наследие». Им предстоит сложная задача: сохранить исторический облик, но при этом сделать место уютным.
Инвесторы обещают, что «дух места» изменится: вместо гнетущей атмосферы здесь появится жизнь, творчество и бизнес.
Петербург продолжает тренд на преображение старых заводов и зданий (как это было с «Новой Голландией» или «Севкабель Портом»). Похоже, «Кресты» станут следующим громким открытием на карте города.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Артемий Лебедев показал логотип "Крестов".