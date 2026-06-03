Небесная синь вместо тюремной решетки: Артемий Лебедев показал, как теперь будет выглядеть свобода в «Крестах»
На ПМЭФ дизайнер Артемий Лебедев устроил настоящую «петербургскую премьеру». Он представил новый логотип для легендарных «Крестов».
«Кресты»: из тюрьмы — в модное место
Бывшая тюрьма «Кресты» превращается в общественное пространство. Это огромный проект. Дизайнерам нужно было сделать так, чтобы место перестало пугать и стало притягивать людей.
В чем фишка нового логотипа?
Как сообщает 78.ru, Лебедев пришел на презентацию в белой футболке с небесно-синим знаком. Главная идея — переход от прошлого к будущему.
Раньше здесь было «лишение свободы», теперь — «обретение свободы». Логотип получился легким и чистым, чтобы стереть тяжелую атмосферу прошлого.
Битва за котов
Интересно, что дизайн выбирали на конкурсе. Заказчики рассказали забавную деталь: женщины активно голосовали за варианты с котиками. Мужчины выбирали более строгие формы.
В итоге победили не коты, а вариант студии Лебедева. Сам дизайнер признался: зайти в Петербург со своим проектом было сложно.
«С ноги не заедешь», — пошутил он, намекая на особый характер петербуржцев.
Пулково
Ранее дизайнер презентовал новый стиль аэропорта Пулково. Прежний логотип Лебедев назвал приветом из 90-х. Пришло время для чего-то более современного.
Что зашифровано в картинке? Если присмотреться к новому знаку, можно увидеть сразу несколько смыслов:
- Буква «Л» — это прямая отсылка к Ленинграду. Город сменил название, но историю никто не забыл.
- Разводные мосты — главный символ Петербурга.
- Самолеты — в линиях логотипа легко угадываются крылья и хвосты стальных птиц.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге построят мост.