60 метров стали и 2 минуты на разводку: в Петербурге построят мост, который не боится скорости

Центральным элементом этапа станет мостовой переход через Неву с разводным пролётом.

В Петербурге приступают к одному из самых амбициозных дорожных проектов десятилетия. Речь о Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которую часто называют «восточным скоростным диаметром».

На днях стало известно, что контракт на строительство ключевого участка уже подписан.

Новый мост: рекордный и необычный

Главная звезда проекта — новый разводной мост через Неву. Он соединит берега между мостом Александра Невского и Володарским, сообщает Смольный.

Это будет не просто очередная переправа. Инженеры задумали уникальную конструкцию:

Рекордное крыло. Длина разводного пролета составит 60 метров. Это самый большой показатель для мостов такого типа в России.

Длина разводного пролета составит 60 метров. Это самый большой показатель для мостов такого типа в России. Скорость. Мост будет разводиться и сводиться всего за две минуты.

Мост будет разводиться и сводиться всего за две минуты. Мировой уровень. Впервые в истории города разводной мост станет частью скоростной магистрали. Машины смогут ехать по нему без остановок и светофоров.

Как мост впишется в облик города

Многие переживали, что новая махина испортит вид на Неву. Но проектировщики учли соседство с историческим Финляндским железнодорожным мостом.

Новую переправу сделают «приземистой» — всего 10 метров над водой. Это позволит сохранить привычную панораму и не перекрывать старинные объекты.

Длина самого моста составит около 463 метров, а вместе с подъездами и эстакадами — почти 800 метров.

Зачем это нужно водителям

ШМСД — это огромная трасса, которая свяжет ЗСД с КАД и Мурманским шоссе.

Разгрузка центра. Часть машин уйдет с Обуховской Обороны и набережных. Выезд из города. Добраться в сторону Карелии, Мурманска или Архангельска станет в разы быстрее. Портовая логистика. Фуры из морского порта получат прямой выход на федеральные трассы, минуя жилые кварталы.

Немного контекста: что еще важно знать

ШМСД будет платной дорогой, как и ЗСД. Она пройдет через шесть районов Петербурга и выйдет в Ленинградскую область. Весь проект разбит на этапы. Первый из них — Витебская развязка — уже активно строится.

Новый мост, о котором идет речь, — это лишь часть плана. В ближайшие годы город планирует построить пять новых разводных переправ.

Помимо моста в составе ШМСД, уже начались работы над Большим Смоленским мостом. Такого масштабного строительства переправ через Неву не было со времен СССР.

Когда ждать?

Подготовительные работы на участке начнутся уже в июне этого года. Однако строительство самого моста — процесс долгий и сложный. Торжественную забивку первой сваи именно под мостовой переход планируют во время ПМЭФ 2026.

В итоге Петербург получит полноценное скоростное кольцо, которое позволит пересечь город за считанные минуты, не застревая в пробках у светофоров.

Ранее «Городовой» рассказывал из чего собирают самый длинный мост для ВСМ.