60 метров стали и 2 минуты на разводку: в Петербурге построят мост, который не боится скорости
В Петербурге приступают к одному из самых амбициозных дорожных проектов десятилетия. Речь о Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которую часто называют «восточным скоростным диаметром».
На днях стало известно, что контракт на строительство ключевого участка уже подписан.
Новый мост: рекордный и необычный
Главная звезда проекта — новый разводной мост через Неву. Он соединит берега между мостом Александра Невского и Володарским, сообщает Смольный.
Это будет не просто очередная переправа. Инженеры задумали уникальную конструкцию:
- Рекордное крыло. Длина разводного пролета составит 60 метров. Это самый большой показатель для мостов такого типа в России.
- Скорость. Мост будет разводиться и сводиться всего за две минуты.
- Мировой уровень. Впервые в истории города разводной мост станет частью скоростной магистрали. Машины смогут ехать по нему без остановок и светофоров.
Как мост впишется в облик города
Многие переживали, что новая махина испортит вид на Неву. Но проектировщики учли соседство с историческим Финляндским железнодорожным мостом.
Новую переправу сделают «приземистой» — всего 10 метров над водой. Это позволит сохранить привычную панораму и не перекрывать старинные объекты.
Длина самого моста составит около 463 метров, а вместе с подъездами и эстакадами — почти 800 метров.
Зачем это нужно водителям
ШМСД — это огромная трасса, которая свяжет ЗСД с КАД и Мурманским шоссе.
- Разгрузка центра. Часть машин уйдет с Обуховской Обороны и набережных.
- Выезд из города. Добраться в сторону Карелии, Мурманска или Архангельска станет в разы быстрее.
- Портовая логистика. Фуры из морского порта получат прямой выход на федеральные трассы, минуя жилые кварталы.
Немного контекста: что еще важно знать
ШМСД будет платной дорогой, как и ЗСД. Она пройдет через шесть районов Петербурга и выйдет в Ленинградскую область. Весь проект разбит на этапы. Первый из них — Витебская развязка — уже активно строится.
Новый мост, о котором идет речь, — это лишь часть плана. В ближайшие годы город планирует построить пять новых разводных переправ.
Помимо моста в составе ШМСД, уже начались работы над Большим Смоленским мостом. Такого масштабного строительства переправ через Неву не было со времен СССР.
Когда ждать?
Подготовительные работы на участке начнутся уже в июне этого года. Однако строительство самого моста — процесс долгий и сложный. Торжественную забивку первой сваи именно под мостовой переход планируют во время ПМЭФ 2026.
В итоге Петербург получит полноценное скоростное кольцо, которое позволит пересечь город за считанные минуты, не застревая в пробках у светофоров.
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