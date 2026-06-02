250 опор и 8 километров над Шошей: из чего собирают самый длинный мост для ВСМ

С берегов смонтировали два рабочих моста.

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) между двумя столицами наконец-то перешел из разряда планов в реальную стройку.

Сейчас все силы брошены на один из самых сложных объектов — огромный мост через реку Шоша в Тверской области.

Гигантский мост через Шошу

Этот мост впечатляет своими масштабами. Его длина вместе с эстакадами составит более 8 километров. Чтобы такая махина стояла крепко, строителям нужно возвести 250 опор, пишет Нацпроект строй.

Работа кипит: на 186 опорах уже вовсю идет процесс. В самой реке сейчас устанавливают четыре главные опоры.

Для этого рабочие вбивают сваи и ставят специальные ограждения, чтобы вода не мешала заливать фундамент. При этом судоходству стройка не помеха — временные мостики для рабочих не перекрывают русло реки.

Сроки и графики

Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту Владимиру Путину: стройка идет по графику, проблем нет. Первые сваи уже забиты.

На объектах работают почти 500 человек и десятки единиц тяжелой техники. Власти обещают, что задержек не будет.

Что изменится для пассажиров электричек?

Стройка такого масштаба требует жертв, и в первую очередь это коснется привычных маршрутов. Московский вокзал в Петербурге скоро будет перегружен, поэтому часть пригородных электричек «переедет».

Их планируют отправлять на станцию Рыбацкое и Ладожский вокзал. Чтобы люди не стояли в очередях, в Рыбацком поставят дополнительные турникеты и построят новую платформу.

Это временные неудобства, необходимые для того, чтобы освободить пути для скоростных поездов.

Зачем всё это нужно?

Многие задаются вопросом: зачем строить новую дорогу, если есть «Сапсан»? Вот несколько фактов, которые объясняют ценность ВСМ:

Скорость: поезда будут разгоняться до 400 км/ч. Сейчас «Сапсан» идет около 4 часов, а новый поезд долетит за 2 часа 15 минут. Частота: поезда планируют пускать каждые 10–15 минут. Это будет похоже на работу наземного метро между городами. Свои поезда: специально для этой дороги в России разрабатывают уникальный высокоскоростной поезд. Его сборкой займутся заводы «Синара» и «Трансмашхолдинг». Разгрузка старых путей: когда скоростные составы уйдут на выделенную линию, на обычной железной дороге освободится место для грузовых поездов. Это важно для экономики всей страны.

Запустить движение по всей магистрали планируют к 2028 году. Если всё пойдет по плану, поездка в соседнюю столицу станет такой же будничной и быстрой, как поездка в соседний район на метро.

