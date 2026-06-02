Беру 2 яйца — и через 10 минут получаю завтрак, который просят каждый день: яичный рулет с начинкой
Этот яичный рулет готовится буквально за 10 минут, получается сочным, ароматным и очень аппетитным. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды".
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.,
- консервированная кукуруза — 1 ст. л.,
- петрушка — небольшой пучок,
- твёрдый сыр — по вкусу,
- маринованный корнишон — 1 шт.
Приготовление
В миску разбиваю яйца и слегка взбиваю вилкой до однородности. Добавляю кукурузу и мелко нарезанную петрушку. Всё хорошо перемешиваю.
На сковороде разогреваю немного масла и выливаю яичную смесь. Готовлю на небольшом огне до тех пор, пока поверхность практически полностью не схватится.
Аккуратно переворачиваю яичный блинчик на несколько секунд, затем снова возвращаю его на первоначальную сторону. Посыпаю поверхность тёртым сыром и добавляю очень мелко нарезанный маринованный огурчик.
С помощью лопатки сворачиваю блинчик в плотный рулет прямо на сковороде. Немного прижимаю рулетик и обжариваю ещё по нескольку секунд с каждой стороны, чтобы сыр внутри начал плавиться.
Готовый рулет перекладываю на тарелку и разрезаю наискосок пополам.
Примерное время приготовления: 10 минут.
Личный опыт
Я люблю добавлять разные начинки в этот рулет. Иногда добавляю ветчину, сладкий перец и зелёный лук. Каждый раз получается новый вкус.
