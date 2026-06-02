От ледяных +10 до тропических ночей: как погода годами испытывает на прочность гостей ПМЭФ

В разные годы Петербург испытывал участников ПМЭФ жарой и холодом.

Петербургский форум (ПМЭФ) — это ежегодная лотерея с погодой. Костюм-тройка в +30 или зонт, который выворачивает ветром? Участники видели всё.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, как капризная петербургская погода принимала гостей форума в разные годы.

Когда в пиджаках было слишком жарко

Многие думают, что в Петербурге всегда серо и сыро. Это миф. Самым жарким за всю историю форума стал 2014 год. Тогда город плавился от тридцатиградусной жары. Воздух прогревался до +31,5 градуса.

Второй «солнечный удар» случился в 2019 году. Тогда тоже было за +31. Представьте: официальный дресс-код, галстуки и палящее солнце. В такие дни спасали только кондиционеры в «Экспофоруме» и близость к заливу.

В 2024 году ночная температура в центре города показала рекордное тепло: столбик термометра не опускался ниже +16…+18. Для начала июня это почти тропики.

Арктический форум 2009-го

Но старожилы помнят и совсем другие времена. Худшим в плане погоды стал 2009 год. Пока спикеры обсуждали мировую экономику, на улице было всего +10…+12 градусов.

В придачу к холоду лили бесконечные дожди. За несколько дней форума тогда выпала почти месячная норма осадков. Это был самый «мокрый» и неуютный год в истории ПМЭФ.

Солнце и Белые ночи

Интересный факт: начало июня в Петербурге — это время самых длинных световых дней и начала Белых ночей. Сухая погода во время форума бывает чаще, чем ливни.

В 2007, 2011 и 2021 годах солнце светило по 55 часов за весь период форума. Осадков не было совсем. В такие годы Питер выглядит как лучший город на земле.

Нюанс для гостей

Важно помнить: питерские +25 ощущаются гораздо жарче, чем в Москве или на юге. Виной всему высокая влажность от Балтики.

А если подует ветер с залива, температура может резко упасть на 5-7 градусов за полчаса. Поэтому опытные участники всегда берут с собой и легкий пиджак, и зонт — на всякий случай.

В этом году пока всё идет по идеальному сценарию: солнце, тепло и никакого дождя. Настоящий климатический подарок для бизнеса.

