«Золотой» июнь: на что тратятся участники ПМЭФ, пока петербуржцы пересаживаются на метро
Каждый июнь Санкт-Петербург превращается в «город для богатых». Причина — Международный экономический форум (ПМЭФ).
Пока политики и бизнесмены обсуждают миллиардные сделки, обычные жители и туристы замечают только одно: цены на такси и еду улетают в космос.
Траты на широкую ногу
Участники форума живут в другой реальности. Аналитики Сбера подсчитали: средний чек гостя ПМЭФ в три раза выше, чем у обычного туриста. Пока рядовой путешественник тратит 1000 рублей, делегат оставляет 3500.
Но это только начало. Самый дикий разрыв — в «красивой жизни». На ювелирные украшения гости форума тратят в 9 раз больше обычного. На одежду и обувь — в 6 раз. Для премиальных магазинов и бутиков это буквально «золотая неделя».
Ресторанный бум
Если вы решите поужинать в центре, приготовьтесь к очередям и высоким ценам. В обычных кафе чеки выросли на 5%, но в топовых ресторанах ситуация иная. В 10 самых дорогих заведениях города средний счет подскочил на 16%.
Деловые обеды и закрытые вечеринки — главный двигатель этого роста. Столики в хороших местах бронируют за недели, а меню часто обновляется «специально под форум» с соответствующими ценниками.
Такси: роскошь, а не средство передвижения
В дни форума Петербург встает в пробках. Дороги часто перекрывают ради кортежей, а нагрузка на транспорт растет.
- Местные жители смекнули: лучше пересесть на метро. Число поездок на такси среди петербуржцев упало на 6%.
- Цены при этом не радуют. Средний чек на поездку вырос на 8–13%. Даже если ехать недалеко, «высокий спрос» в приложении будет гореть почти постоянно.
Отели по цене квартиры
К информации из отчетов добавим жизнь: найти номер в приличном отеле в эти дни — квест. Цены на пятизвездочные гостиницы взлетают в 5–10 раз.
Номер, который в мае стоил 15 тысяч рублей, в дни ПМЭФ может стоить 150 тысяч. И их всё равно разбирают. Даже квартиры в аренду в центре города дорожают в два-три раза.
Что происходит, когда все уезжают?
Когда форум заканчивается, цены не спешат падать до майского уровня. Петербург входит в пик туристического сезона. Белые ночи и разводные мосты продолжают держать планку.
Такси дешевеет лишь слегка, а рестораны остаются заполненными уже обычными туристами. Горожане возвращаются к привычному ритму, но кошельки всё равно чувствуют «эффект июня».
