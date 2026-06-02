«Золотой» июнь: на что тратятся участники ПМЭФ, пока петербуржцы пересаживаются на метро

В период проведения форума средний чек в заведениях общественного питания премиального класса вырастает примерно на 5%.

Каждый июнь Санкт-Петербург превращается в «город для богатых». Причина — Международный экономический форум (ПМЭФ).

Пока политики и бизнесмены обсуждают миллиардные сделки, обычные жители и туристы замечают только одно: цены на такси и еду улетают в космос.

Траты на широкую ногу

Участники форума живут в другой реальности. Аналитики Сбера подсчитали: средний чек гостя ПМЭФ в три раза выше, чем у обычного туриста. Пока рядовой путешественник тратит 1000 рублей, делегат оставляет 3500.

Но это только начало. Самый дикий разрыв — в «красивой жизни». На ювелирные украшения гости форума тратят в 9 раз больше обычного. На одежду и обувь — в 6 раз. Для премиальных магазинов и бутиков это буквально «золотая неделя».

Ресторанный бум

Если вы решите поужинать в центре, приготовьтесь к очередям и высоким ценам. В обычных кафе чеки выросли на 5%, но в топовых ресторанах ситуация иная. В 10 самых дорогих заведениях города средний счет подскочил на 16%.

Деловые обеды и закрытые вечеринки — главный двигатель этого роста. Столики в хороших местах бронируют за недели, а меню часто обновляется «специально под форум» с соответствующими ценниками.

Такси: роскошь, а не средство передвижения

В дни форума Петербург встает в пробках. Дороги часто перекрывают ради кортежей, а нагрузка на транспорт растет.

Местные жители смекнули: лучше пересесть на метро. Число поездок на такси среди петербуржцев упало на 6%.

смекнули: лучше пересесть на метро. Число поездок на такси среди петербуржцев упало на 6%. Цены при этом не радуют. Средний чек на поездку вырос на 8–13%. Даже если ехать недалеко, «высокий спрос» в приложении будет гореть почти постоянно.

Отели по цене квартиры

К информации из отчетов добавим жизнь: найти номер в приличном отеле в эти дни — квест. Цены на пятизвездочные гостиницы взлетают в 5–10 раз.

Номер, который в мае стоил 15 тысяч рублей, в дни ПМЭФ может стоить 150 тысяч. И их всё равно разбирают. Даже квартиры в аренду в центре города дорожают в два-три раза.

Что происходит, когда все уезжают?

Когда форум заканчивается, цены не спешат падать до майского уровня. Петербург входит в пик туристического сезона. Белые ночи и разводные мосты продолжают держать планку.

Такси дешевеет лишь слегка, а рестораны остаются заполненными уже обычными туристами. Горожане возвращаются к привычному ритму, но кошельки всё равно чувствуют «эффект июня».

Ранее «Городовой» рассказывал