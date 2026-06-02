Что такое любовь? Омар Хайям дал ответ еще 1000 лет назад — восточный мудрец знал в ней толк
Любовь является одним из наиболее возвышенных человеческих чувств. Тем не менее, каждый из нас формирует собственное понимание этого понятия.
Примечательно, что персидский поэт и философ тысячелетней давности в своих четверостишиях предложил ответ на вопрос, остающийся актуальным по сей день. Рубаи Омара Хайяма глубоко затрагивают внутренний мир человека. В связи с этим возникает вопрос: что же такое любовь?
Философ еще тысячу лет назад акцентировал внимание на сложности определения любви, отмечая, что этому великому чувству посвящено бесчисленное множество произведений.
Я пришел к мудрецу и спросил у него: Что такое любовь? Он сказал: ничего. Но, я знаю, написано множество книг: Вечность пишут одни, а другие — что миг... То опалит огнем, то расплавит как снег, Что такое любовь? — Это все человек!
Мудрец подчеркивал, что любовь коренится в самой сущности человека и не может быть спутана ни с каким другим чувством.
