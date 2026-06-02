От Марата до ЗСД: где в Петербурге не проедят фуры во время ПМЭФ
В Петербург снова ПМЭФ. Для чиновников это контракты и встречи, а для обычных жителей — квест «как доехать до работы». В этом году ограничений много, но есть и приятные сюрпризы.
Центр под замком: где не припарковаться
С 2 по 7 июня центр города станет зоной «только для своих». На десятках улиц (Марата, Чайковского, Итальянская и другие) проезд закрыт. Но самое важное — там запретили парковаться.
Совет: если оставите машину на привычном месте, её очень быстро увезет эвакуатор. Безопаснее всего на этой неделе пользоваться метро.
Утренний забег: мосты разведут не для кораблей
4 июня с 5 до 7 утра центр полностью «встанет». В это время пройдет легкоатлетический забег. Перекроют Дворцовый мост, Адмиралтейскую набережную и Сенатскую площадь. Если вы привыкли ехать на работу в это время — выбирайте пути объезда заранее.
Трассы для VIP и табу для грузовиков
На Западном скоростном диаметре (ЗСД) ввели строгие правила. Фурам весом больше 3,5 тонн закрыли въезд на участок от набережной Екатерингофки до юга КАД.
Обычным водителям тоже будет непросто. На ЗСД и Кольцевой возможны «мигающие» перекрытия. Это когда дорогу закрывают на 10-15 минут, чтобы пропустить кортеж.
Кстати, зоны отдыха на трассах тоже временно закрыли, так что перекусить или размяться в пути не получится.
Хорошие новости: воду не отключат
Главный бонус для горожан — временная отмена испытаний теплосетей. С 1 по 5 июня коммунальщики пообещали не проводить плановые проверки труб.
Это значит, что риск остаться без горячей воды в эти дни минимален. Но будьте внимательны: в Ленобласти этот «мораторий» не действует, там всё идет по графику.
Ранее «Городовой» рассказывал, что 3 июня кассы Эрмитажа закроются в час дня.