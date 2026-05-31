Сначала кормим лист — потом плод: секрет одной июньской подкормки, без которой не будет урожая

Эксперт отметил, что важно именно сейчас дать подкормку растениям.

Начало июня — решающее время для огорода. Сейчас растениям больше всего нужен азот. Это главный «строитель» для стеблей и листьев.

Как рассказала "Городовому" агроном Елизавета Тихонова, не будет пышной зелени — не будет и урожая. Именно крепкий, развитый лист позже «выкормит» вам и крупный помидор, и сочную морковку.

Елизавета Тихонова Агроном "Всем растениям не хватает азота. Нужны удобрения: селитра, нейтрофоска, потому что азот используется сейчас, а фосфор, калий останутся, будут использованы растениями чуть попозже. Сейчас дожди идут, как раз хорошо подкармливать, самое отличное время для подкормок", - говорит эксперт.

Если сейчас пожалеть азота, растения останутся хилыми, и никакой фосфор потом ситуацию не спасет.

Забудьте пока про навоз

Многие по старинке надеются на навоз или перегной. Но есть нюанс: пока земля прогрелась недостаточно, почвенные бактерии еще «спят». Органические удобрения перерабатываются медленно.

Если хотите быстрого результата, выбирайте минеральные удобрения: селитру, мочевину или нитрофоску. Они начинают работать сразу, как только попали в землю.

Важно: Не сыпьте гранулы вплотную к стеблю, чтобы не обжечь растение. Распределяйте их равномерно по земле.

Сколько вешать в граммах?

Не нужно засыпать огород удобрениями по колено. Оптимальная доза — примерно 50 грамм на один квадратный метр.

На глаз это обычная горсть взрослого человека. Рассыпали одну горсть на «квадрат» — и этого достаточно.

Фосфор, калий и кальций: подождут до июля

Часто спрашивают про кальций для перцев или фосфор для корней. Эти элементы, конечно, важны, но их время придет чуть позже — когда начнут завязываться плоды.

"Фосфор, калий уже идут больше для развития плодов и семян, а вот азот необходим для листа. Азот из неё уйдет в рост немедленно, а остальные элементы останутся в почве «про запас»", - отмечает агроном.

Натуральные добавки на потом

Когда кусты уже набрали силу, можно переходить на «народные» средства.

Зола: отличный источник калия и микроэлементов.

настой одуванчиков или крапивы: это настоящий витаминный коктейль. В такой «бродилке» есть всё: и бор, и магний, и кальций.

Но помните: травяные настои и зола хороши в середине лета, а сейчас — только азот и минералы. Сделайте этот рывок в июне, и растения отблагодарят вас шикарным урожаем!

