Лето 2026-го будет крышесносным — нас ждут температуры до +41 градуса: синоптики пообещали египетскую жару
Лето 2026 года может стать самым жарким за последнее десятилетие. Об этом сообщает РИА Новости.
В зоне сильной жары окажутся центральные регионы России, включая Орловскую, Курскую, Брянску и Тамбовскую области: здесь температура поднимется до +34…+36 градусов. И всего 8-12 миллиметров осадков. Все из-за сдвига атмосферных фронтов и ухода мощных циклонов из южных широт.
Что до столицы, то прогнозы здесь более сдержанные. В июне средняя температура составит около +23 градусов, в июле ожидается до +25…+27 градусов, в августе — примерно +22 с постепенным снижением к концу месяца.
По словам академика РАН, климатолога Владимира Клименко, продолжительность опасного явления — тепловой волны — ожидается от пяти дней и более. В печально известном 2010-м тепловая волна продолжалась аж 56 дней.
Но сильнее всего достанется югу России: Краснодарский край может столкнуться с экстремальным зноем с температурами до +41 градуса. Ночью воздух не будет остывать ниже +24, при этом ожидается минимальное количество осадков: 15 мм создают риск сильной засухи.
Тяжело придется Ростовской области, где температура воздуха может подниматься до +38 градусов. Синоптики говорят о том, что предстоящее лето в Ростове может оказаться самым жарким за последние 30 лет.
Аномальная жара прогнозируется и на Урале: в Свердловской и Челябинской областях столбики термометров поднимутся выше средних значений — днем ожидается до +33…+36 градусов, при этом всего 8 мм осадков. В Томской и Омской областях температура превысит +35.
«Мы живем в эпоху тепла, которого не видели ни Древний Египет, ни Вавилон», — комментирует Владимир Клименко.