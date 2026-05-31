Городовой / Полезное / Почему нельзя "грузить" друзей своими проблемами — Омар Хайям ответил одной фразой еще 1000 лет назад
Самое читаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Новости Петербурга
Последние новости
ПМЭФ диктует правила: 3 июня кассы Эрмитажа закроются в час дня Новости Петербурга
Лето 2026-го будет крышесносным — нас ждут температуры до +41 градуса: синоптики пообещали египетскую жару Новости Петербурга
Домашняя шаурма, которая получается вкуснее, чем в ларьке: весь секрет в соусе Полезное
Сначала кормим лист — потом плод: секрет одной июньской подкормки, без которой не будет урожая Новости Петербурга
60 тысяч на двоих и чемодан настроения: во сколько обойдется отпуск в Северной столице Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Почему нельзя "грузить" друзей своими проблемами — Омар Хайям ответил одной фразой еще 1000 лет назад

Опубликовано: 31 мая 2026 11:07
Автор:
Анастасия Чувакова
 Проверено редакцией
Почему нельзя "грузить" друзей своими проблемами — Омар Хайям ответил одной фразой еще 1000 лет назад
Почему нельзя "грузить" друзей своими проблемами — Омар Хайям ответил одной фразой еще 1000 лет назад
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Краткие четверостишия выдающегося персидского мыслителя и философа Омара Хайяма обладают вневременной актуальностью. Созданные почти тысячу лет назад, они сохраняют свое значение по сей день, продолжая освещать важные вопросы человеческого бытия.

Его поэзия отличается изяществом формы и глубиной содержания, наполненной мудростью и гуманизмом. В этом заключается секрет ее долговечности поэт словно продолжает присутствовать среди нас, предлагая свои философские наставления через рубаи.

Значительная часть творчества Хайяма посвящена теме дружбы. В современном обществе распространено мнение о необходимости делиться с друзьями своими трудностями и проблемами в поисках поддержки и душевного облегчения. Однако, насколько целесообразен такой подход? Ответ на этот вопрос содержится в четырех строках мудреца:

О сердце! Не являй друзьям печальный вид, Мужайся, не делись, о чем душа болит. Беда привязчива — она, забывши стыд, И к другу твоему в подруги норовит.


Ответ Хайяма однозначен: он призывает проявлять стойкость и не обременять друзей своими проблемами. При этом важно не только воздерживаться от озвучивания своих невзгод, но и избегать демонстрации уныния в присутствии близких.

Согласно мудрецу, беда обладает свойством "привязчивости", что означает ее способность огорчить друга и, возможно, стать его собственной проблемой.

Человек должен самостоятельно преодолевать свои эмоциональные трудности и страдания, что способствует развитию его внутренней силы и стойкости.

Ранее мы рассказали, как не растратить жизнь впустую.

Полезное