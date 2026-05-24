Хайям рассказал, как не растратить жизнь впустую: мудрые слова актуальны и сейчас – главное правило человека
Омар Хайям жил более тысячи лет назад, однако за этот период человеческий мозг не претерпел существенных изменений. Это означает сохранение привычек, способных негативно повлиять на качество жизни. Именно по этой причине слова великого мудреца остаются актуальными и в настоящее время.
Вероятно, каждый из нас опасается осознать в преклонном возрасте, что жизнь была прожита напрасно. Персидский мудрец в одном четверостишии сумел дать ответ на ключевой вопрос: как правильно прожить отмеренный судьбой срок?
«Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, Два важных правила запомни для начала: Ты лучше голодай, чем что попало есть, И лучше будь один, чем вместе с кем попало».
Это четверостишие мудреца является одним из наиболее известных. Многие воспринимают его как ценный урок, который позволит избежать ошибок. Глубина лирических строк поражает, и, несмотря на романтизм изложенного, вряд ли кто-либо сможет оспорить смысл этих слов.
