Городовой / Полезное / Хайям одной фразой объяснил, как поступить с предателем: стоит прислушаться, чтобы обрести счастье
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Хайям одной фразой объяснил, как поступить с предателем: стоит прислушаться, чтобы обрести счастье

Опубликовано: 20 мая 2026 11:04
 Проверено редакцией
Хайям одной фразой объяснил, как поступить с предателем: стоит прислушаться, чтобы обрести счастье
Хайям одной фразой объяснил, как поступить с предателем: стоит прислушаться, чтобы обрести счастье
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Вопрос о прощении обид и боли, причиненных другим человеком, не имеет однозначного ответа. Однако, стоит отметить, что истинную боль, как правило, причиняют лишь те, кто имел значимое место в нашей жизни.

Принимая решение о прощении, стоит рассмотреть ряд важных аспектов. Например, оценить степень незаменимости человека в вашей жизни. Еще стоит проанализировать вероятность повторения подобной ситуации, если вы примете решение забыть прошлые обиды.

Перед принятием окончательного решения необходимо тщательно проанализировать все аргументы "за" и "против". Возможно, стоит предоставить второй шанс, проявив великодушие.

Мудрец Омар Хайям высказал глубокую мысль относительно предательства и прощения.:

"Если ты простишь человека, который причинил тебе боль — ты сделаешь ему подарок. Если ты забудешь этого человека, ты сделаешь подарок себе".

Первая часть фразы достаточно понятна. Однако, каково же значение второй части?

На самом деле, все достаточно просто. Решение о прощении является сугубо индивидуальным. При этом существует множество ситуаций, примирение с которыми представляется невозможным.

А вот вычеркнуть причинившего боль человека из жизни — очень здравый поступок. Избавившись от этого, можно обрести полную свободу, поскольку она является истинным даром.

Ранее мы рассказали, как заставить замолчать сплетников.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью