Хайям одной фразой объяснил, как поступить с предателем: стоит прислушаться, чтобы обрести счастье

Вопрос о прощении обид и боли, причиненных другим человеком, не имеет однозначного ответа. Однако, стоит отметить, что истинную боль, как правило, причиняют лишь те, кто имел значимое место в нашей жизни.
Принимая решение о прощении, стоит рассмотреть ряд важных аспектов. Например, оценить степень незаменимости человека в вашей жизни. Еще стоит проанализировать вероятность повторения подобной ситуации, если вы примете решение забыть прошлые обиды.
Перед принятием окончательного решения необходимо тщательно проанализировать все аргументы "за" и "против". Возможно, стоит предоставить второй шанс, проявив великодушие.
Мудрец Омар Хайям высказал глубокую мысль относительно предательства и прощения.:
"Если ты простишь человека, который причинил тебе боль — ты сделаешь ему подарок. Если ты забудешь этого человека, ты сделаешь подарок себе".
Первая часть фразы достаточно понятна. Однако, каково же значение второй части?
На самом деле, все достаточно просто. Решение о прощении является сугубо индивидуальным. При этом существует множество ситуаций, примирение с которыми представляется невозможным.
А вот вычеркнуть причинившего боль человека из жизни — очень здравый поступок. Избавившись от этого, можно обрести полную свободу, поскольку она является истинным даром.
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