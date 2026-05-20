Хайям одной фразой объяснил, как поступить с предателем: стоит прислушаться, чтобы обрести счастье

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Омар Хайям одной фразой объяснил, чем никогда не должен делиться умный человек — особенно актуально сегодня

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«Болит не шпора»: как бороться с болью в пятках — совет ортопеда

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Дай человеку рыбу — и он будет сыт один день. Научи человека готовить дешевую рыбу — и он будет сыт всю жизнь: вот как это делает шеф-повар

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Не только головные боли: вот как магнитные бури влияют на человека и почему так происходит

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Почему нельзя причинять боль и страдания другим: мудрый Хайям сделал предупреждение современному человечеству – стоит прислушаться

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