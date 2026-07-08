На АЗС возвращается бензин Евро‑3: кому подходит, а кому лучше поискать другое топливо

С июля 2026 года на внутреннем рынке временно появится бензин экологического класса К5 по стандарту Евро‑3 — такое разрешение получили некоторые российские НПЗ.
Многих водителей это настораживает: не навредит ли такое топливо машине? Разбираемся, кому стоит переживать, а кому можно не менять привычки, и как подстраховаться, если выбора почти нет.
В чём разница: Евро‑3 против Евро‑5
Главное отличие — не в октановом числе, а в составе. В Евро‑3 допускается до 150 мг серы на килограмм топлива, а в Евро‑5 — не более 10 мг. Ещё в Евро‑3 больше бензола и ароматических углеводородов.
Из‑за этого быстрее образуется нагар на клапанах и свечах, страдает катализатор, а выхлоп становится токсичнее. Для современных моторов это не просто нюанс, а реальный риск дорогого ремонта.
Кому Евро‑3 не страшен
Старые атмосферные двигатели переносят Евро‑3 спокойно. Это касается машин до 2000‑х годов — в том числе многих моделей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с карбюраторными или ранними инжекторными системами.
Также без особых проблем «переварят» такое топливо атмосферные моторы, выпущенные до 2015 года. Примерно 70 % автопарка России — это машины старше 10 лет, так что для большинства водителей ситуация почти не поменяется.
Как не попасть в неприятности: простые советы
- проверяйте класс топлива на информационном стенде АЗС и на заправочном пистолете — там должна быть маркировка К4 (Евро‑4) или К5 (Евро‑5);
- при сомнениях просите паспорт качества на партию топлива и смотрите содержание серы и октановое число;
- владельцам свежих авто (особенно с турбонаддувом) лучше выбирать Евро‑5, а Евро‑3 использовать только в крайнем случае.
Временное появление Евро‑3 — не повод для паники, но повод быть внимательнее. Для старых машин это не проблема, а вот современным двигателям такое топливо может навредить. Об этом передает "РОСБАЛТ" (18+).
Главное — следить за маркировкой на АЗС и не заправляться наугад. Если альтернативы нет, заливайте минимум, чтобы доехать до нормальной заправки, и берегите мотор от лишних нагрузок.
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