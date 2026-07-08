От каких блюд стоит держаться подальше на "шведском столе" в Египте - могут быть опасны для здоровья: список

Названы продукты, которые нельзя есть на "шведском столе" в Египте

Отдых в отелях Египта по системе “все включено” не гарантирует, что все пройдет идеально. Особенно часто проблема связана с питанием. Каждый турист, который посещал Шарм-эль-Шейх и Хургаду, хоть раз сталкивался с отравлениями. Избежать неприятности можно, если знать, каких блюд следует сторониться во время завтраков, обедов и ужинов.

Яркие напитки

В любом египетском отеле есть “химозные” напитки, которые имеют яркие цвета и приторный аромат. Это не соки, а что-то среднее между порошковым напитком и сиропом. Иногда туристы жалуются на плохое самочувствие после таких дегустаций.

Салаты

Салаты в Египте всегда изготавливаются из тех ингредиентов, которые не были съедены с предыдущих дней. Местные повара не боятся экспериментировать, поэтому иногда смешивают те продукты, сочетание которых может показаться странным. Например, макароны со свежей капустой и колбасой, а также рисовый салат с колбасой, фасолью и местным сыром, который напоминает пластик. Это невкусно и опасно.

Яркие пудинги

Египтяне делают пудинги из большого количества красителей, крахмала, сахара и ароматизатора. Они быстро портятся, а также не имеют ничего общего с настоящим десертом, сообщает канал "Саша Коновалова".

Пицца

Выпечку обычно подают в качестве перекуса на пляже или территории бассейна, но на следующий день ее можно увидеть уже на “шведском столе”. Из-за сильной жары пицца портится очень быстро.

Опыт автора

“Мне повезло, так как во время поездок в Египет я никогда не травилась едой в отелях. Стараюсь избегать незнакомых блюд, а также запоминаю, что подавали вчера, позавчера, что помогает выбирать только свежее”, - заявила Полина Аксенова.

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