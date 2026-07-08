Удача свалится им на голову: гороскоп на 9 июля 2026 года - 3 знака Зодиака почувствуют всю любовь Вселенной

Гороскоп от портала "Городовой" на 9 июля

Портал “Городовой” опубликовал гороскоп на 9 июля 2026 года, который затронет 3 знака Зодиака. День станет для них удачным, но без внимательности не обойтись.

Овен

Пора заняться реализацией тех целей, до которых прежде не доходили руки. Придется принимать серьезные решения, от них будет зависеть будущее. Но разумный подход позволит избежать неприятностей. После этого точно наступит финансовое благополучие, поэтому получится немного выдохнуть, сделать паузу. Впереди их ждут еще более грандиозные планы.

Лев

У Львов появится время на личную жизнь, поэтому нужно с головой уйти в эту сферу. Близкие ждут от них решительных действий и внимания. Если прежде возникали недопонимания, то теперь они будут полностью исчерпаны. Обиды навсегда останутся в прошлом. День подойдет для благотворительности и прочих добрых дел. Чем больше сделать чего-то хорошего, тем сильнее станет благосклонность Вселенной.

Рыбы

С утра будут получены хорошие новости, связанные с работой и деньгами. Рыбы смогут рассчитывать на большой заработок без лишних усилий. Любые предложения нужно принимать, даже если они окажутся слишком рискованными. Представители знака будут на пороге совершенно новой жизни. В свободное время нужно разгрузить голову и тело, расслабиться, настроить мысли на лучшее.

Ранее портал “Городовой” рассказал о денежном гороскопе на июль.