Почему нельзя мотать кабель вокруг зарядки: лучше забыть про удобную привычку

Симптомы сломанной зарядки из-за перекрученного кабеля

Каждый из нас хотя бы раз видел аккуратно смотанный вокруг блока питания шнур. Это выглядит удобно и компактно, но именно такая привычка незаметно убивает кабели. Со временем они начинают хуже заряжать, а затем и вовсе выходят из строя. Но дело не только в испорченном проводе — иногда цена небрежности может быть гораздо выше, пишет дзен-канал Pedant.ru.

Что такое скрытый износ кабеля?

Это постепенное разрушение медных жил внутри провода из-за постоянных перегибов, натяжений и скручиваний, которое внешне может быть незаметно до момента полного отказа устройства.

Почему намотка уничтожает ваши зарядки

Внутри каждого кабеля находятся тонкие медные проводники, покрытые изоляцией. При постоянном сгибании под острым углом эти жилы начинают перетираться, особенно в месте у основания штекера. Именно туда приходится основная нагрузка каждый раз, когда вы берете телефон или кладете его на стол.

Как распознать проблему на ранней стадии:

Зарядка прерывается, если согнуть провод в определенном месте.

При выпрямлении кабеля контакт восстанавливается.

Провод начинает греться во время зарядки.

Появляются искрения или посторонние звуки от блока питания.

При обнаружении этих симптомов немедленно замените кабель — дальнейшее использование опасно для вашего устройства и здоровья.

Реальная опасность: от перегрева до пожара

Казалось бы, сломался провод — купишь новый. Но проблема гораздо серьезнее. Смотанный в петлю или рулон кабель создает условия для локального перегрева. Специалисты предупреждают: в таких местах могут возникать токи Фуко, которые нагревают провод до 50-70 градусов всего за минуту.

Известны случаи, когда из-за свернутого в бухту зарядного кабеля выходили из строя не только смартфоны, но и целые электромобили. Для вашего телефона последствия менее катастрофичны, но перегрев блока питания и поврежденная изоляция могут привести к короткому замыканию и даже возгоранию.

Вывод

Не наматывайте зарядные кабели вокруг блоков питания — это гарантированный способ сократить их жизнь. Храните провода расправленными, отключайте их правильно и заменяйте при первых признаках повреждения. Эти простые меры сэкономят ваши деньги и уберегут от опасных ситуаций. Помните: небрежность в мелочах может обойтись дорого.

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