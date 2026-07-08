В Петербурге допускают появление круглосуточных групп в детсадах - все зависит от запроса родителей

Петербург продолжает развивать инфраструктуру для самых маленьких горожан. В городе не просто сохраняют уже наработанные меры поддержки, но и расширяют возможности для семей.
Хорошая новость: в 2026–2027 учебном году в детсадах откроют ещё 83 ясельные группы — это заметно разгрузит очереди и поможет родителям быстрее выйти на работу или заняться другими делами.
Сколько сейчас мест и что планируют
Сейчас в Северной столице работает почти 2,5 тысячи ясельных групп — в них ходят более 43 тысяч малышей до трёх лет. Это серьёзная база, но спрос всё равно остаётся высоким. Именно поэтому город наращивает мощности: плюс 83 группы в новом учебном году — ощутимый шаг вперёд.
Круглосуточные группы: будет ли такой формат
Депутаты не сбрасывают со счетов и идею круглосуточных групп в детсадах. Председатель ЗакСобрания Александр Бельский прямо сказал: если у родителей появится устойчивый запрос на такую услугу, город обязательно на него отреагирует. Пока массового спроса нет, поэтому спешить с масштабным запуском не планируют.
Что полезно знать родителям: ключевые факты
- сейчас в Петербурге почти 2 500 ясельных групп;
- их посещают свыше 43 000 детей до трёх лет;
- в 2026–2027 году добавят ещё 83 группы;
- вопрос о круглосуточных группах остаётся открытым — всё зависит от потребностей семей.
Практические советы
Если вы ищете место в яслях, лучше заранее отслеживать информацию на официальных городских порталах и в районных отделах образования. Чем раньше встанете в очередь, тем выше шансы попасть в удобную группу.
И если для вашей семьи актуальна идея круглосуточного присмотра — не стесняйтесь делиться мнением через опросы или обращения: именно обратная связь помогает властям принимать решения. Об этом передает "РОСБАЛТ" (18+).
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