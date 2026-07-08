Добавляю в тесто персики - получаю пышнейшие оладьи: не "сдуваются" после остывания, без дрожжей в составе

Для приготовления пышных оладий хозяйки используют дрожжи, но можно обойтись и без этого ингредиента. Портал “Аймкук” поделился рецептом оладий с персиками, которые всегда получаются воздушными.
Ингредиенты:
- кефир - 1 стакан;
- сахар - 2 столовые ложки;
- куриное яйцо - 1 штука;
- мука - 200 г;
- персик свежий - 1 штука;
- разрыхлитель - 1 чайная ложка;
- масло - 2 столовые ложки.
Приготовление:
Нужно немного подогреть кефир, добавить в него разрыхлитель. Взбить кисломолочный напиток с яйцами и сахаром. Всыпать просеянную муку, перемешать до исчезновения комочков. Тесто должно приобрести густую консистенцию.
Персик вымыть, извлечь косточку. Мякоть необходимо мелко нарезать, выложить в тесто и еще раз перемешать. Подготовить сковороду, нагреть ее с маслом до умеренной температуры.
Далее выложить на поверхность сковороды небольшие порции теста. Время приготовления оладий с каждой стороны - 3-4 минуты на умеренном огне. Нельзя делать нагрев слишком большим, иначе тесто останется сырым.
Готовые оладьи следует выложить на бумажные полотенца, что позволит удалить лишнее масло. Подавать их лучше всего в теплом виде со сметаной или йогуртом.
Опыт автора
“Оладьи по этому рецепту всегда получаются невероятно пышными. Когда заканчивается сезон персиков, то я добавляю в них яблоки или груши”, - заявила Полина Аксенова.
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