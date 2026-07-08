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Добавляю в тесто персики - получаю пышнейшие оладьи: не "сдуваются" после остывания, без дрожжей в составе

Опубликовано: 8 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Добавляю в тесто персики - получаю пышнейшие оладьи: не "сдуваются" после остывания, без дрожжей в составе
Добавляю в тесто персики - получаю пышнейшие оладьи: не "сдуваются" после остывания, без дрожжей в составе
Городовой ру
Как приготовить оладьи с персиками

Для приготовления пышных оладий хозяйки используют дрожжи, но можно обойтись и без этого ингредиента. Портал “Аймкук” поделился рецептом оладий с персиками, которые всегда получаются воздушными.

Ингредиенты:

  • кефир - 1 стакан;
  • сахар - 2 столовые ложки;
  • куриное яйцо - 1 штука;
  • мука - 200 г;
  • персик свежий - 1 штука;
  • разрыхлитель - 1 чайная ложка;
  • масло - 2 столовые ложки.

Приготовление:

Нужно немного подогреть кефир, добавить в него разрыхлитель. Взбить кисломолочный напиток с яйцами и сахаром. Всыпать просеянную муку, перемешать до исчезновения комочков. Тесто должно приобрести густую консистенцию.

Персик вымыть, извлечь косточку. Мякоть необходимо мелко нарезать, выложить в тесто и еще раз перемешать. Подготовить сковороду, нагреть ее с маслом до умеренной температуры.

Далее выложить на поверхность сковороды небольшие порции теста. Время приготовления оладий с каждой стороны - 3-4 минуты на умеренном огне. Нельзя делать нагрев слишком большим, иначе тесто останется сырым.

Готовые оладьи следует выложить на бумажные полотенца, что позволит удалить лишнее масло. Подавать их лучше всего в теплом виде со сметаной или йогуртом.

Опыт автора

“Оладьи по этому рецепту всегда получаются невероятно пышными. Когда заканчивается сезон персиков, то я добавляю в них яблоки или груши”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить печенье из овсянки и яблок.

Автор:
Полина Аксенова
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