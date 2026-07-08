Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды

8 июля в России чествуют Петра и Февронию Муромских. Их жизнь стала символом любви и верности. В этот день особенно почитаются семейные традиции и народные приметы, которые напоминают о ценности семьи.
История Петра и Февронии
История Петра и Февронии: князь заболел, исцелился от простой крестьянки, но не сдержал слова — и снова заболел. Тогда он женился на ней. Они пережили изгнание и трудности, но остались вместе. В старости приняли постриг и умерли в один день. А их тела чудесным образом соединились после смерти — знак вечной любви.
Что нельзя делать в этот день
В этот день ссориться было строжайше запрещено — верили, что тот, кто доведёт близкого до слёз, сам будет плакать целый год. Нельзя было желать зла, отказывать в помощи и обижать животных. Запрещалось обманывать, жаловаться на супруга и пускаться в дальнюю дорогу. Женщинам не советовали тяжело работать на огороде — считалось, что перегрузки могут обернуться болезнями.
Что можно делать в этот день
День Петра и Февронии — время, когда стоит собраться с близкими. Украсить дом ромашками, помириться с теми, с кем в ссоре, и зажечь свечу перед иконой. Этот день создан для свиданий, признаний в любви и сватовства. Супругам советовали готовить вместе — верили, что общее дело укрепляет семью.
Приметы погоды на 8 июля
Погода подсказывала: солнце — жара впереди. Ветер при ясном небе — жди дождя. Туман с утра — к теплу. Красный закат — к повышению температуры. А сильный дождь с радугой — к грибному изобилию летом.
Вывод
8 июля — день, когда особенно важно помнить о любви, верности и близких. Соблюдайте традиции, избегайте ссор и проводите время с семьёй. Пусть этот день принесёт гармонию и тепло в каждый дом.
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