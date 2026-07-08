Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды

Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды Legion-Media

День семьи, любви и верности 8 июля: традиции, запреты и приметы — как провести этот день с близкими и сохранить гармонию в семье.