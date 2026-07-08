Городовой / Полезное / Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Кладу газету под коврик у двери - не для тепла: простой способ из Финляндии, чтобы пол всегда был сухим Полезное
Черты Петербурга, к которым сложно привыкнуть - и именно они делают город уникальным Новости Петербурга
Как остаться навечно в человеческой памяти: Хайям назвал способ еще 1000 лет назад – до сих пор работает Полезное
Эти мелочи спасут вашу поездку на поезде: что забывают брать 90% пассажиров Новости Петербурга
2 приема – и коварный вьюнок сгинет к праотцам: эффективный метод борьбы с сорняком от агронома Давыдовой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды

Опубликовано: 8 июля 2026 01:10
 Проверено редакцией
Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды
Народные приметы на 8 июля: что нельзя делать в день Петра и Февронии — 3 запрета, которые уберегут от беды
Legion-Media
День семьи, любви и верности 8 июля: традиции, запреты и приметы — как провести этот день с близкими и сохранить гармонию в семье.

8 июля в России чествуют Петра и Февронию Муромских. Их жизнь стала символом любви и верности. В этот день особенно почитаются семейные традиции и народные приметы, которые напоминают о ценности семьи.

История Петра и Февронии

История Петра и Февронии: князь заболел, исцелился от простой крестьянки, но не сдержал слова — и снова заболел. Тогда он женился на ней. Они пережили изгнание и трудности, но остались вместе. В старости приняли постриг и умерли в один день. А их тела чудесным образом соединились после смерти — знак вечной любви.

Что нельзя делать в этот день

В этот день ссориться было строжайше запрещено — верили, что тот, кто доведёт близкого до слёз, сам будет плакать целый год. Нельзя было желать зла, отказывать в помощи и обижать животных. Запрещалось обманывать, жаловаться на супруга и пускаться в дальнюю дорогу. Женщинам не советовали тяжело работать на огороде — считалось, что перегрузки могут обернуться болезнями.

Что можно делать в этот день

День Петра и Февронии — время, когда стоит собраться с близкими. Украсить дом ромашками, помириться с теми, с кем в ссоре, и зажечь свечу перед иконой. Этот день создан для свиданий, признаний в любви и сватовства. Супругам советовали готовить вместе — верили, что общее дело укрепляет семью.

Приметы погоды на 8 июля

Погода подсказывала: солнце — жара впереди. Ветер при ясном небе — жди дождя. Туман с утра — к теплу. Красный закат — к повышению температуры. А сильный дождь с радугой — к грибному изобилию летом.

Вывод

8 июля — день, когда особенно важно помнить о любви, верности и близких. Соблюдайте традиции, избегайте ссор и проводите время с семьёй. Пусть этот день принесёт гармонию и тепло в каждый дом.

Ранее мы рассказывали о народных традициях в день Ивана Купала.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью