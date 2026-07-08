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«5 российских городов, куда я стараюсь не ездить»: честный обзор от блогера

Опубликовано: 8 июля 2026 00:30
 Проверено редакцией
«5 российских городов, куда я стараюсь не ездить»: честный обзор от блогера
«5 российских городов, куда я стараюсь не ездить»: честный обзор от блогера
Городовой ру
В путешествиях не обязательно любить все популярные направления. У каждого есть свой список мест, где не хочется бывать снова, и это совершенно нормально.

Важно понимать, что субъективное восприятие не делает город плохим — оно просто указывает на несовпадение ожиданий и реальности. Автор блога «Путешествия с фотокамерой» рассказала о нескольких таких точках на карте, чтобы вы могли избежать подобных разочарований.

Сочи: море за семью замками

Главная проблема этого курорта — не природные красоты, а тотальная недоступность берега. Вы видите море из окна, но добраться до него практически невозможно: сплошные заборы, частные территории и проходы по пропускам. Прибавьте к этому бесконечные пробки и космические цены. Для спокойного пляжного отдыха это не лучший выбор, если только вы не готовы платить за доступ в элитный санаторий.

Анапа: контрасты на каждом шагу

Этот курорт поражает своей двойственностью. Дорогие отели соседствуют с ржавыми заборами и разрушенными лестницами к морю. Набережная превращается в бесконечный торговый ряд, где за шумом и суетой теряется само море. Если вы ищете умиротворения и комфорта, приготовьтесь к тому, что придется пробираться сквозь толпы и хаотичную застройку.

Суздаль: идеальная декорация

Город напоминает съемочную площадку исторического фильма. Все слишком причесано, правильно и музейно. За этой нарядной оболочкой трудно почувствовать живую атмосферу и настоящих людей. Если вам важна подлинность и неприглаженные уголки, Суздаль может показаться искусственным, в отличие от Переславля или Ростова Великого.

Санкт-Петербург: испытание на прочность

Красота этого города неоспорима, но она требует жертв. Питерский стиль вождения и хаотичная парковка превращают поездку в квест на выживание. Узкие тротуары, толпы туристов и колейность дорог могут перечеркнуть все восторги от архитектуры. Если вы на машине, будьте готовы к стрессу, который легко испортит впечатление.

Плёс: "страшная" красота

С Плёсом у автора вышла почти детективная история. Городок вроде рядом, рукой подать — садись и кати на выходные. Но каждый раз что-то останавливает. Знакомые только руками разводят: "Ты серьёзно там не была? Это же волшебство!"

Честно говоря, страшно разочароваться. Слишком уж красиво рассказывают. А может, дело в деньгах — открываешь сайт с жильём, и цена такая, что дыхание перехватывает. Тут же в голове включается логика: лучше махнуть в Кострому или Ярославль на целую неделю — и за те же деньги. А Плёс пока подождёт.

Короткий итог

Не бойтесь признаваться себе, что популярное место не вызывает у вас восторга. Это не делает вас плохим путешественником. Просто у каждого свой ритм и свои критерии комфорта.

Прислушивайтесь к своим ощущениям и выбирайте те направления, где вам дышится легко. И помните: впечатления от города — это всегда диалог, и иногда лучше просто признать, что вы говорите на разных языках.

Ранее портал "Городовой" рассказывал, почему туристам не нравится дворец Топкапы.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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