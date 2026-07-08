Щедрые на яйца: фермер Долгов назвал породы кур, которые несутся лучше других – выгодное приобретение

Если вы планируете заниматься разведением кур с целью получения свежих домашних яиц, очень важно на начальном этапе определить оптимальные породы домашней птицы. Никита Долгов, фермер и известный блогер, специализирующийся на сельском хозяйстве, предлагает экспертные рекомендации по выбору кур.
Породы птицы с наивысшими показателями яйценоскости
Фермер акцентировал внимание на кроссовых породах кур, в частности, на породе Хайсекс. По его оценке, эти птицы демонстрируют выдающиеся результаты по размеру и качеству яиц.
Дополнительным преимуществом породы является компактный размер птицы, её неприхотливость в содержании и умеренное потребление корма. Это позволяет содержать их даже в условиях городской квартиры.
Кроме того, фермер выделил кроссы яичного направления, такие как Коралл Ник, Декалб Уайт и Супер Ник.
Для справки
Кроссовые породы кур представляют собой гибридные формы птицы, выведенные путём целенаправленного скрещивания различных пород с целью улучшения определённых качеств. Эта процедура осуществляется исключительно под контролем специалистов-зоотехников.
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