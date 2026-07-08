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Щедрые на яйца: фермер Долгов назвал породы кур, которые несутся лучше других – выгодное приобретение

Опубликовано: 8 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Щедрые на яйца: фермер Долгов назвал породы кур, которые несутся лучше других – выгодное приобретение
Щедрые на яйца: фермер Долгов назвал породы кур, которые несутся лучше других – выгодное приобретение
Городовой ру
Если вы планируете заниматься разведением кур с целью получения свежих домашних яиц, очень важно на начальном этапе определить оптимальные породы домашней птицы. Никита Долгов, фермер и известный

Если вы планируете заниматься разведением кур с целью получения свежих домашних яиц, очень важно на начальном этапе определить оптимальные породы домашней птицы. Никита Долгов, фермер и известный блогер, специализирующийся на сельском хозяйстве, предлагает экспертные рекомендации по выбору кур.

Породы птицы с наивысшими показателями яйценоскости

Фермер акцентировал внимание на кроссовых породах кур, в частности, на породе Хайсекс. По его оценке, эти птицы демонстрируют выдающиеся результаты по размеру и качеству яиц.

Дополнительным преимуществом породы является компактный размер птицы, её неприхотливость в содержании и умеренное потребление корма. Это позволяет содержать их даже в условиях городской квартиры.

Кроме того, фермер выделил кроссы яичного направления, такие как Коралл Ник, Декалб Уайт и Супер Ник.

Для справки

Кроссовые породы кур представляют собой гибридные формы птицы, выведенные путём целенаправленного скрещивания различных пород с целью улучшения определённых качеств. Эта процедура осуществляется исключительно под контролем специалистов-зоотехников.

Ранее мы рассказали, как победить слизней в огороде.

Автор:
Ксения Давыдова
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