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Чайный пакетик к дверной ручке больше не подвязываю: мешочки с содой и рисом убирают запахи лучше

Опубликовано: 7 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Чайный пакетик к дверной ручке больше не подвязываю: мешочки с содой и рисом убирают запахи лучше
Чайный пакетик к дверной ручке больше не подвязываю: мешочки с содой и рисом убирают запахи лучше
Городовой ру
Мешочки с содой и рисом — натуральные абсорбенты для устранения запахов в доме: простой способ заменить чайные пакетики и освежить воздух.

Неприятные запахи на кухне или в прихожей — знакомая проблема. Многие используют для их устранения чайные пакетики, но есть и другие природные абсорбенты, которые работают не хуже. Сода и рис — доступные продукты, которые отлично впитывают влагу и посторонние ароматы. Небольшие тканевые мешочки с этими сыпучими средствами можно разместить в любом помещении для поддержания свежести.

Как работают сода и рис

Пищевая сода — известный абсорбент запахов. Она нейтрализует кислоты и щёлочи, которые вызывают неприятные ароматы. Рис также впитывает влагу и запахи благодаря своей пористой структуре. Вместе или по отдельности они создают натуральный барьер против затхлости и сырости. Мешочки с этими продуктами не требуют специального ухода — достаточно периодически заменять содержимое.

Как использовать и где размещать

  1. Наполните небольшой тканевый мешочек сухой содой или рисом, плотно завяжите.
  2. Повесьте на ручку кухонного шкафа, в прихожей, в ванной или в обувном шкафу.

Мешочки будут впитывать влагу и запахи, сохраняя воздух свежим. Примерно раз в месяц содержимое заменяют на свежее. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла (лаванда, лимон, мята).

Личный опыт автора

Искала способ избавиться от запаха сырости в прихожей, где хранится обувь. Пробовала чайные пакетики и магазинные ароматизаторы, но эффект был временным. Когда узнала о мешочках с содой и рисом, решила попробовать. Наполнила два мешочка — один с содой, другой с рисом — и повесила на вешалку. Через несколько дней я заметила, что запах стал менее выраженным. Теперь я всегда держу такие мешочки в прихожей и на кухне. Это просто, дёшево и совсем не требует химии.

Вывод

Сода и рис — доступные природные абсорбенты, которые эффективно впитывают влагу и устраняют неприятные запахи. Мешочки с ними можно разместить в любом помещении, и они будут работать так же, как чайные пакетики, но дольше и эффективнее.

Ранее мы рассказывали, зачем хозяйки из Болгарии вешают над дверью лавровый лист.

Автор:
Евгения Сухова
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