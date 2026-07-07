Чайный пакетик к дверной ручке больше не подвязываю: мешочки с содой и рисом убирают запахи лучше

Неприятные запахи на кухне или в прихожей — знакомая проблема. Многие используют для их устранения чайные пакетики, но есть и другие природные абсорбенты, которые работают не хуже. Сода и рис — доступные продукты, которые отлично впитывают влагу и посторонние ароматы. Небольшие тканевые мешочки с этими сыпучими средствами можно разместить в любом помещении для поддержания свежести.

Пищевая сода — известный абсорбент запахов. Она нейтрализует кислоты и щёлочи, которые вызывают неприятные ароматы. Рис также впитывает влагу и запахи благодаря своей пористой структуре. Вместе или по отдельности они создают натуральный барьер против затхлости и сырости. Мешочки с этими продуктами не требуют специального ухода — достаточно периодически заменять содержимое.

Мешочки будут впитывать влагу и запахи, сохраняя воздух свежим. Примерно раз в месяц содержимое заменяют на свежее. Для усиления эффекта можно добавить несколько капель эфирного масла (лаванда, лимон, мята).

Искала способ избавиться от запаха сырости в прихожей, где хранится обувь. Пробовала чайные пакетики и магазинные ароматизаторы, но эффект был временным. Когда узнала о мешочках с содой и рисом, решила попробовать. Наполнила два мешочка — один с содой, другой с рисом — и повесила на вешалку. Через несколько дней я заметила, что запах стал менее выраженным. Теперь я всегда держу такие мешочки в прихожей и на кухне. Это просто, дёшево и совсем не требует химии.