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Ночной трюк с чесноком: один зубчик - и утром унитаз как новый

Опубликовано: 7 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
Ночной трюк с чесноком: один зубчик - и утром унитаз как новый
фото legion-media
Бюджетный лайфхак

Чистота в санузле — задача, которую хозяйки решают по‑разному, и не всегда для этого нужны агрессивные средства из магазина. В арсенале опытных хозяек встречаются неожиданные приёмы — например, использование обычного чеснока.

Звучит непривычно, но у этого метода есть вполне научное объяснение, и при правильном подходе он действительно помогает поддерживать порядок.

В чём секрет чеснока

Всё дело в аллицине — активном веществе, которое содержится в чесноке и известно своими противомикробными и противогрибковыми свойствами. Именно оно помогает сдерживать размножение бактерий и грибка на сантехнике.

Эффект не такой мощный, как у специализированной химии, но для регулярной профилактики вполне подходит.

Как применять этот способ

Чтобы метод сработал, важно соблюдать простую последовательность:

  • взять один очищенный зубчик чеснока — никаких дополнительных ингредиентов не нужно;
  • положить его в чашу унитаза, лучше всего вечером, чтобы он оставался там не менее восьми часов;
  • утром просто спустить воду — этого достаточно, чтобы убрать остатки средства и закрепить результат.

Такую профилактику советуют проводить минимум дважды в неделю.

Практический совет

Чеснок не заменит бытовую химию, но выручит, если в доме дети или аллергики, для лёгкой уборки между генеральными или когда важно избежать резких запахов. Однако при стойких загрязнениях и известковом налёте он бесполезен — тут без специальных средств не обойтись.

Вывод

Чеснок — нестандартное, но вполне логичное решение для профилактики загрязнений в туалете. Его антимикробные свойства помогают сдерживать бактерии и грибок, а простота применения делает метод доступным. Главное — понимать, что это дополнение к основной уборке, а не её полная замена.

Личный опыт автора

Однажды я искала способ поддерживать чистоту без едких запахов — в квартире шёл ремонт, и любая «химия» раздражала. Попробовала этот чесночный лайфхак: сначала было странно, но через пару недель заметила, что в туалете действительно меньше неприятного налёта и запаха. С тех пор чередую обычную уборку с такими профилактическими приёмами — получается и чище, и спокойнее для всей семьи.

Ранее «Городовой» делился, как быстро и эффективно вернуть тюлю белоснежный вид.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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