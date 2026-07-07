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Какие ошибки испортят отдых в Бангкоке - их допускает каждый второй: важно узнать еще до поездки

Опубликовано: 7 июля 2026 23:16
 Проверено редакцией
Какие ошибки испортят отдых в Бангкоке - их допускает каждый второй: важно узнать еще до поездки
Какие ошибки испортят отдых в Бангкоке - их допускает каждый второй: важно узнать еще до поездки
Legion-Media
Названы ошибки, которые могут негативно повлиять на отдых в Таиланде

Находятся туристы, которые утверждают, что им не понравился отдых в Бангкоке. Но обычно подобные заявления делают те, кто допускает досадные ошибки. Какие действия могут испортить отпуск и впечатление о городе Таиланда?

Пользоваться только такси

В Бангкоке очень плотный трафик, из-за чего вы рискуете часть отпуска простоять в пробках. Это негативно скажется на настроении. Но если отдать предпочтение метро, то проблемы не будет. Вы сможете попасть в самые туристические места за считанные минуты.

Есть в любых заведениях

Перед поездкой в Бангкок необходимо изучить отзывы заведений, выбрать лучшие и стараться питаться только там. Многие туристы едят где попало, из-за чего сталкиваются с невкусной едой, антисанитарией и отравлениями.

Выбрать неправильный отель

В Бангкоке много отелей, но важно выбирать их по отзывам. Не стоит брать первый попавшийся вариант. От отеля зависит значительная часть впечатлений об отпуске, поэтому к вопросу нельзя подходить с нисхождением.

Не продумывать досуг

“Многие приезжают в Бангкок без плана. В итоге хаотично бегают по городу и ограничиваются случайными точками. Конечно, в таком формате столица Таиланда вряд ли может понравиться”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.

Что делать в Бангкоке

  • Посетить Королевский дворец;
  • Отправиться в круиз по реке Чао Прайя;
  • Заглянуть в торговые центры города ради шоппинга;
  • Посетить океанариум Sea Life Bangkok;
  • Побывать на смотровых площадках;
  • Погулять в местных парках.

Опыт автора

“Моя поездка в Бангкок не была удачной как раз из-за плохого отеля. Я нашла сайт с накрученными отзывами, поэтому после прибытия ожидал сюрприз. Лучше потратить больше времени на поиск отзывов, сверяться с несколькими источниками, а не с одним”, - заявила Полина Аксенова.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какой турецкий город выделяется на фоне остальных.

Автор:
Полина Аксенова
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