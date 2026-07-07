Какие ошибки испортят отдых в Бангкоке - их допускает каждый второй: важно узнать еще до поездки

Находятся туристы, которые утверждают, что им не понравился отдых в Бангкоке. Но обычно подобные заявления делают те, кто допускает досадные ошибки. Какие действия могут испортить отпуск и впечатление о городе Таиланда?
Пользоваться только такси
В Бангкоке очень плотный трафик, из-за чего вы рискуете часть отпуска простоять в пробках. Это негативно скажется на настроении. Но если отдать предпочтение метро, то проблемы не будет. Вы сможете попасть в самые туристические места за считанные минуты.
Есть в любых заведениях
Перед поездкой в Бангкок необходимо изучить отзывы заведений, выбрать лучшие и стараться питаться только там. Многие туристы едят где попало, из-за чего сталкиваются с невкусной едой, антисанитарией и отравлениями.
Выбрать неправильный отель
В Бангкоке много отелей, но важно выбирать их по отзывам. Не стоит брать первый попавшийся вариант. От отеля зависит значительная часть впечатлений об отпуске, поэтому к вопросу нельзя подходить с нисхождением.
Не продумывать досуг
“Многие приезжают в Бангкок без плана. В итоге хаотично бегают по городу и ограничиваются случайными точками. Конечно, в таком формате столица Таиланда вряд ли может понравиться”, - сообщает канал “Саша Коновалова”.
Что делать в Бангкоке
- Посетить Королевский дворец;
- Отправиться в круиз по реке Чао Прайя;
- Заглянуть в торговые центры города ради шоппинга;
- Посетить океанариум Sea Life Bangkok;
- Побывать на смотровых площадках;
- Погулять в местных парках.
Опыт автора
“Моя поездка в Бангкок не была удачной как раз из-за плохого отеля. Я нашла сайт с накрученными отзывами, поэтому после прибытия ожидал сюрприз. Лучше потратить больше времени на поиск отзывов, сверяться с несколькими источниками, а не с одним”, - заявила Полина Аксенова.
Ранее портал "Городовой" рассказал, какой турецкий город выделяется на фоне остальных.